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لبنان

وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)

Lebanon 24
03-07-2025 | 13:36
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انقلبت سيارة رباعية الدفع في وادٍ يقع بين بلدتيّ صغار وعين كفاع، بعدما انحرفت عن مسارها.
 
وكانت السيارة تقودها الشابة س.ر من بلدة حبالين، وقد توفيت بعدما سقطت المركبة في الوادي، وتحطمت بشكلٍ كامل.
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وحضر عناصر الدفاع المدني سريعاً إلى موقع الحادث، واستخدموا معدات هيدروليكية لسحب الضحية من داخل المركبة، ونُقِلَت جثتها إلى مستشفى تنورين.
 
 
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