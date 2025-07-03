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لبنان

بعد لقائه الراعي... ماذا قال باسيل عن مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية؟

Lebanon 24
03-07-2025 | 15:02
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أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مساء اليوم، أنه يتشارك مع البطريرك الراعي هماً واحداً هو الدولة التي تحتضن كل ابنائها وترعاهم ولا تتركهم يعيشيون بالخوف والقلق".
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تابع باسيل من الديمان: "نتشارك مع البطريرك الراعي همّ الدولة التي تدافع عن ارضها وسيادتها تجاه المعتدي او المحتل بسلاحها الواحد الذي يشعر كل اللبنانيين انه يحميهم وان تحصره بيدها لتحمي به شعبها ليعيش بطمأنينة".

واعتبر أنّ "الاخطار على شعبنا بتنوعه تأتي من جهات كثيرة وخوفنا وقلقنا المشترك مع البطريرك الراعي بأن ينتقل ما يحصل في سوريا الينا ونحن الذين لا نعرف ونحب الا لبنان المتنوع لا نستطيع رؤية سوريا تفقد تنوعها".

وايضًا، تشارك باسيل مع البطريرك الراعي ايضا همّ الدولة التي تحفظ حقوق مواطنيها على ارضها او في الانتشار وتعطيهم حق التصويت والتمثيل للمشاركة بالحياة السياسية. 
اضاف: "كما يحق لكل لبناني مقيم على ارض لبنان ان يتمثل بنائب في دائرته يحق للبناني المقيم في الخارج ان يتمثل بنائب في الخارج من دون ان يخسر حقه بالتصويت في الداخل فعلينا الحفاظ على حق اللبناني في الداخل والخارج بأن يصوت وان يتمثل". 


أكمل باسيل: "حرام خسارة لبنانيي الانتشار المقاعد التي خضنا معارك طويلة مع الكنيسة وكل الاحزاب المسيحية من اجلها وتشاركنا بهذا الانتصار عام 2017، حرام تشويه الحقيقة والتاريخ وانتزاع هذا الحق". 


تابع: "تشاركنا ايضا مع البطريرك الراعي همّ الدولة التي تحمي مواطنيها بالقانون فتعاقب المرتكب والمجرم وتحمي وتهنئ البريء لا العكس، الدولة التي تحافظ على الشرعية بحماية ما هو شرعي وملاحقة غير الشرعي لا التي تعاقب الشرعي وتحمي غير الشرعي". 
أضاف: "نتشارك همّ الدولة التي تؤمن موارد لها بالطرق الشرعية وتوزعها بعدالة على المواطنين لا ان تترك المرتكبين يسيطرون على الموارد من امامها ويستعملونها لغاياتهم لا لصالح الدولة". 

ختم: "سنظل نأمل في ان نكون بعهد ومع حكومة تحقق ما وعدتنا به وسنظل نناضل بهذا السبيل". 

 

 

 


 
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