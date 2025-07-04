إجتماعات في بيت الكتائب المركزي: المواجهة ستكون حاسمة

Advertisement

قال مصدر سياسي إن إجتماعات متتالية تعقد في لـ" " بين سامي الجميّل عدد من النواب، إضافة الى إجتماعات مع قوى سياسية بعيدا من الإعلام من أجل رسم خارطة طريق للمواجهة السياسية في ملف إنتخاب المغتربين، حيث تعتبر "القوى السيادية" أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام ولن تكون هناك أي مساومة عليه، لكون واضح في ما خص المساواة بين جميع اللبنانيين المقيمين والمغتريبين، وأن حق هؤلاء هو مقدس لما قدموه للبنان عبر سنوات الحرب والأزمات".وتابع المصدر "أن المواجهة ستكون حاسمة من أجل الوصول الى الحقوق، وأن الخطوات العملية ستعلن في الأسابيع المقبلة .