Advertisement

لبنان

إجتماعات في بيت الكتائب المركزي: المواجهة ستكون حاسمة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-07-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1386546-638872136435126186.jpg
Doc-P-1386546-638872136435126186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر سياسي إن إجتماعات متتالية تعقد في البيت المركزي لـ"حزب الكتائب اللبنانية" بين رئيس الحزب سامي الجميّل عدد من النواب، إضافة الى إجتماعات مع قوى سياسية بعيدا من الإعلام من أجل رسم خارطة طريق للمواجهة السياسية في ملف إنتخاب المغتربين، حيث تعتبر "القوى السيادية" أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام ولن تكون هناك أي مساومة عليه، لكون  الدستور واضح في ما خص المساواة بين جميع اللبنانيين المقيمين والمغتريبين، وأن حق هؤلاء هو مقدس لما قدموه للبنان عبر سنوات الحرب والأزمات".
Advertisement
وتابع المصدر "أن المواجهة ستكون حاسمة من أجل الوصول الى الحقوق، وأن الخطوات العملية ستعلن في الأسابيع المقبلة .

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: نتطلع إلى إصدار التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى سوريا
lebanon 24
04/07/2025 09:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي
lebanon 24
04/07/2025 09:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن المستأجرين: بيت مقابل بيت... وإلا المواجهة
lebanon 24
04/07/2025 09:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات بين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
04/07/2025 09:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-07-04
02:18 | 2025-07-04
02:15 | 2025-07-04
02:02 | 2025-07-04
01:45 | 2025-07-04
01:30 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24