سلام منزعج

Advertisement

عبّر رئيس الحكومة عن انزعاجه من التصريحات الأخيرة التي أطلقها . وفقًا لمصادر سياسية، فقد انتقد سلام بحذر خروج رجي عن "خط الحكومة الرسمي" وتنصله من اتفاق وقف إطلاق النار.وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة يعتبر أن وزير الخارجية لا يمثل فقط سياسة الحكومة، بل يغرد أحيانًا خارج السرب، بما يثير حفيظة قوى سياسية أساسية.