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لبنان

سلام منزعج

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-07-2025 | 01:30
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عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن انزعاجه من التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الخارجية يوسف رجي. وفقًا لمصادر سياسية، فقد انتقد سلام بحذر خروج رجي عن "خط الحكومة الرسمي" وتنصله من اتفاق وقف إطلاق النار.
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وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة يعتبر أن وزير الخارجية لا يمثل فقط سياسة الحكومة، بل يغرد أحيانًا خارج السرب، بما يثير حفيظة قوى سياسية أساسية.
 
المصدر: لبنان 24
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