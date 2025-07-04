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لبنان

هل يواجه لبنان أزمة اتصالات؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-07-2025 | 01:45
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يشكو عدد كبير من اللبنانيين في الآونة الأخيرة من تدهور غير مسبوق في جودة خدمات الاتصالات الخلوية، وسط موجة استياء واسعة من الانقطاعات المتكررة التي تطال كلاً من خدمة الإنترنت والمكالمات الصوتية. 
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وقد تحوّلت هذه الأعطال إلى ظاهرة عامة تمتدّ إلى مختلف المناطق اللبنانية، ما ضاعف من حالة الإرباك في يوميات المواطنين وتسبب في تعطيل أعمالهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي شفاف يشرح الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ في الخدمة.
 
المصدر: لبنان 24
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