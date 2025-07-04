هل يواجه لبنان أزمة اتصالات؟

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يشكو عدد كبير من اللبنانيين في الآونة الأخيرة من تدهور غير مسبوق في جودة الخلوية، وسط موجة استياء واسعة من الانقطاعات المتكررة التي تطال كلاً من خدمة الإنترنت والمكالمات الصوتية.وقد تحوّلت هذه الأعطال إلى ظاهرة عامة تمتدّ إلى مختلف المناطق ، ما ضاعف من حالة الإرباك في يوميات المواطنين وتسبب في تعطيل أعمالهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي شفاف يشرح الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ في الخدمة.