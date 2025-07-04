الجيش الإسرائيلي استهدف فجرا منزلا مأهولا في عيتا الشعب

استهدفت قوات الإحتلال فجر اليوم الجمعة منزلا مأهولا يقع في محيط تلة شواط في بقذيفة بعدما كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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