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لبنان

الجيش الإسرائيلي استهدف فجرا منزلا مأهولا في عيتا الشعب

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:26
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استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة منزلا مأهولا يقع في محيط تلة شواط في عيتا الشعب بقذيفة بعدما كانت قد استهدفته مرات سابقة بقنابل صوتية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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