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لبنان

حريق في مستودع في تعنايل.. وخسائر كبيرة بالممتلكات

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:31
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شب حريق صباح اليوم الجمعة في مستودع دانوب هوم في محلة تعنايل البقاع الاوسط لم تعرف أسبابه حتى هذه اللحظة، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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وعلى الفور حضرت قوة من الدفاع المدني واستطاعت السيطرة على الحريق وتبين ان الخسائر بالممتلكات كبيرة ولم يسجل اي اصابات في صفوف المواطنين.
 
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