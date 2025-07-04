حريق في مستودع في تعنايل.. وخسائر كبيرة بالممتلكات

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شب حريق الجمعة في مستودع دانوب هوم في محلة الاوسط لم تعرف أسبابه حتى هذه اللحظة، وفق ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور حضرت قوة من الدفاع المدني واستطاعت السيطرة على الحريق وتبين ان الخسائر بالممتلكات كبيرة ولم يسجل اي اصابات في صفوف المواطنين.