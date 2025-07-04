جدول جديد للمحروقات.. إليكم الأسعار

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صدر جدول جديد للمحروقات، حيث شهد انخفاضا في سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ، في حين ارتفع سعر المازوت 19000 ليرة، فيما بقي سعر مستقراً.- البنزين 95 أوكتان: 1580.000 ليرة لبنانية- البنزين 98 أوكتان: 1620.000 ليرة لبنانية- المازوت: 1561.000 ليرة لبنانية- الغاز: 931.000 ليرة لبنانية