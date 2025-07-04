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لبنان

جدول جديد للمحروقات.. إليكم الأسعار

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:40
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صدر جدول جديد للمحروقات، حيث شهد انخفاضا في سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية، في حين ارتفع سعر المازوت 19000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.
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وأصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1580.000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1620.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1561.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 931.000 ليرة لبنانية
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