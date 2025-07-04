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لبنان

وفد المديرين العامين بحثوا مع بساط هواجس القطاع

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:46
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زار وفد من المديرين العامين وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها الادارة العامة في لبنان والتي تضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين، وذلك للتعبير عن تحدياتهم ومطالبهم المحقة.
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وقد أصغى بساط إلى ما طرحوه من مشكلات وهواجس، ووعد ب"طرح الموضوع في مجلس الوزراء والتواصل مع الوزراء المعنيين".
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