وفد المديرين العامين بحثوا مع بساط هواجس القطاع

Advertisement

زار وفد من المديرين العامين والتجارة ، في إطار الظروف الصعبة التي تمر بها الادارة العامة في والتي تضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظفين، وذلك للتعبير عن تحدياتهم ومطالبهم المحقة.وقد أصغى بساط إلى ما طرحوه من مشكلات وهواجس، ووعد ب"طرح الموضوع في والتواصل مع الوزراء المعنيين".