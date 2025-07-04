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لبنان

وقفة اجتجاجية لـ "اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين" أمام مصرف لبنان

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:50
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نفّذ "اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين"، وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان، وقطعوا السير، رفضاً "لشطب الودائع المسروقة"، ما تسبب بزحمة سير خانقة.
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