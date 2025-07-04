شريفة: تريّث لبنان ليس عبثيا

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رأى إمام المفتي شريفة، في خطبة الجمعة، أن "الظروف الحالية التي نعيشها، في ظل التحديات على المستويين الدولي والإقليمي، تتطلب تفاهمًا حقيقيًا وحوارًا جديًا على الصعد ، والسياسية، والاقتصادية".وشدد على أن "ذلك لا يكون إلا من خلال مواقف هادئة وهادفة تصبّ في مصلحة وحدة "، مشيرًا إلى أن "العدو لا يفهم إلا لغة الإجرام، وما قام به الطيران الحربي بالأمس في الجنوب، ليس إلا رسالة ضغط على لبنان في سياق المفاوضات الجارية مع المبعوث الأميركي".وقال: "ان تريث لبنان ليس عبثيًا، بل لأن التجربة الأميركية في الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار أظهرت فشلها، إذ إن العدو الإسرائيلي يخرق الاتفاق أكثر من مرة في اليوم الواحد، دون رادع".واعتبر أن "هذه الاعتداءات المتكررة يجب أن تكون دافعًا لتعزيز ، لأن النهوض بالمؤسسات لا يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين جميع اللبنانيين".تابع: "بعض الخطابات ذات النبرة العالية، وخصوصًا ذات البعد الطائفي، لا تخدم مصلحة أحد، لأن لكل طائفة مشاعرها وهواجسها، وكل فعل يُقابل بردّ فعل، ونحن في غنى عن ذلك. إثبات الذات يكون بالإنجازات لا بالكلام الفتنوي. وعاشوراء مناسبة نستلهم منها قيم رفض الظلم والفساد والاستبداد".وأشار إلى أن "الانفتاح على أمر مطلوب وضروري، ولكن دون أن يعني ذلك قطع العلاقة أو العداء مع ، لأن الامتداد الديني والعقائدي هو جزء من التنوع الثقافي اللبناني، ويجب أن يُحتضن لا أن يُلغى".وختم بالدعوة إلى "إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، لقد كفر المواطن بكل شيء، والحل يبدأ من الأولويات: صحته وتعليمه. فالتجربة مع المستشفيات الحكومية سيئة، وكذلك المدارس الرسمية. إذا كانت الدولة جادة في إعلان ، فلتبدأ من هنا، لأن هذا هو العنوان الأساس".