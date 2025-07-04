Advertisement

لبنان

شريفة: تريّث لبنان ليس عبثيا

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1386630-638872239835974852.png
Doc-P-1386630-638872239835974852.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى إمام مسجد الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة، في خطبة الجمعة، أن "الظروف الحالية التي نعيشها، في ظل التحديات على المستويين الدولي والإقليمي، تتطلب تفاهمًا حقيقيًا وحوارًا جديًا على الصعد الدينية، والسياسية، والاقتصادية".  
Advertisement
وشدد على أن "ذلك لا يكون إلا من خلال مواقف هادئة وهادفة تصبّ في مصلحة وحدة لبنان"، مشيرًا إلى أن "العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة الإجرام، وما قام به الطيران الحربي الإسرائيلي بالأمس في الجنوب، ليس إلا رسالة ضغط على لبنان في سياق المفاوضات الجارية مع المبعوث الأميركي".
وقال: "ان تريث لبنان ليس عبثيًا، بل لأن التجربة الأميركية في الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار أظهرت فشلها، إذ إن العدو الإسرائيلي يخرق الاتفاق أكثر من مرة في اليوم الواحد، دون رادع".
واعتبر أن "هذه الاعتداءات المتكررة يجب أن تكون دافعًا لتعزيز الوحدة الوطنية، لأن النهوض بالمؤسسات لا يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين جميع اللبنانيين".
تابع: "بعض الخطابات ذات النبرة العالية، وخصوصًا ذات البعد الطائفي، لا تخدم مصلحة أحد، لأن لكل طائفة مشاعرها وهواجسها، وكل فعل يُقابل بردّ فعل، ونحن في غنى عن ذلك. إثبات الذات يكون بالإنجازات لا بالكلام الفتنوي. وعاشوراء مناسبة نستلهم منها قيم رفض الظلم والفساد والاستبداد".
وأشار إلى أن "الانفتاح على الدول العربية أمر مطلوب وضروري، ولكن دون أن يعني ذلك قطع العلاقة أو العداء مع إيران، لأن الامتداد الديني والعقائدي هو جزء من التنوع الثقافي اللبناني، ويجب أن يُحتضن لا أن يُلغى".
وختم بالدعوة إلى "إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، لقد كفر المواطن بكل شيء، والحل يبدأ من الأولويات: صحته وتعليمه. فالتجربة مع المستشفيات الحكومية سيئة، وكذلك المدارس الرسمية. إذا كانت الدولة جادة في إعلان النوايا الحسنة، فلتبدأ من هنا، لأن هذا هو العنوان الأساس".
مواضيع ذات صلة
الجيش يوقف "وريث" والي لبنان في "داعش" وهذا ما كان يخطط له
lebanon 24
04/07/2025 14:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: مرور الوقت لا يلغي القضايا المحقة
lebanon 24
04/07/2025 14:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شريفة: النهوض بالداخل ضرورة وطنية
lebanon 24
04/07/2025 14:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الانفتاح العربي على لبنان: خطوة إماراتية منفردة في ظل التريث السعودي
lebanon 24
04/07/2025 14:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:36 | 2025-07-04
07:27 | 2025-07-04
07:16 | 2025-07-04
07:07 | 2025-07-04
07:06 | 2025-07-04
06:57 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24