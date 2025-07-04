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لبنان

اليونيفيل تعزّز حرية الحركة جنوب لبنان: إزالة حواجز وصيانة طرق استراتيجية

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:23
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يواصل القطاع الغربي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، جهوده لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز حرية الحركة في منطقة عمله، من خلال تدخلات ميدانية ملموسة.
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ومنذ شباط 2025، تمكنت وحدات القطاع الغربي من إزالة 93 حاجزًا طرقياً، إلى جانب تنفيذ عمليات استطلاع شملت أكثر من 434 كيلومترًا من الطرق، العديد منها كان متضررًا أو غير صالح للاستخدام. وتُعتبر هذه الإجراءات خطوة أساسية لتحسين قدرة التنقل، ودعم إعادة انتشار الجيش، وتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم التي نزحوا منها خلال الحرب الأخيرة.

وفي هذا الإطار، شارفت أعمال صيانة مقطع استراتيجي من طريق إيكو على الانتهاء، وهو طريق حيوي يربط بين الناقورة وعلما الشعب شمال الخط الأزرق، ويُعد شريانًا أساسيًا لحركة السكان والآليات. ويبلغ طول المقطع المتضرر نحو ألف متر، وكان قد تعرض لأضرار جسيمة نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لتأهيله وتأمينه أمام حركة المركبات الخفيفة والثقيلة.

تولت وحدات الهندسة التابعة للكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تنفيذ أعمال الصيانة، بالتعاون الكامل مع السلطات المحلية، وبخاصة رئيسي بلديتي الناقورة وعلما الشعب، اللذين تقدّما رسميًا بطلب الترميم خلال اجتماعات مع قيادة القطاع الغربي.

وجرى تنفيذ المشروع بالتنسيق الوثيق مع الجيش الذي وفر الغطاء الأمني للعملية، إلى جانب مساهمة فعالة من الدفاع المدني اللبناني. وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة تدخلات مماثلة نفذتها اليونيفيل سابقًا، أبرزها أعمال صيانة طريق ZD6 قرب بلدة مروحين.

وفي هذا السياق، شدّد العميد نيكولا ماندوليسي على التزام القطاع الغربي بمسؤولياته، قائلاً: "كل خطوة نخطوها، سواء كانت عملياتية أو إنسانية، تصب في صميم مهمتنا المتمثلة بدعم الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، وتقديم المساعدة الحقيقية للمجتمعات المحلية وتعزيز صمود السكان في أرضهم".
 
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