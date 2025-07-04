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لبنان

الحاج حسن: الضغوط لن تُثني المقاومة عن خياراتها الثابتة

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:36
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أكد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل، النائب حسين الحاج حسن، أن المنطقة تواجه ضغوطاً مستمرة تستهدف إنهاء المقاومة، مشيراً إلى أن المشروع الأميركي بهذا الاتجاه قائم منذ عقود، بدعم واضح من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
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وخلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين في بعلبك، أوضح الحاج حسن أن التطبيع مع إسرائيل جزء من هذا المشروع، وليس مجرد خيار سياسي عابر، لافتاً إلى أنه بدأ منذ حقبة كيسنجر عبر سياسة "الخطوة خطوة"، واستجابت له أنظمة عربية وإسلامية بشكل علني أو سري منذ اتفاقية كامب ديفيد.

وأضاف أن المقاومة لا تزال تواجه هذه الضغوط بثبات ووعي، مؤكداً أن رفض الغرب للمقاومة سببه كونها الحاجز الأساسي أمام مشروعهم.

وتطرق الحاج حسن إلى إيران، مشيراً إلى أن استهدافها أميركياً وإسرائيلياً يتجاوز الملف النووي ليطال النظام والثورة والدولة، إلا أنها تمكنت من الصمود وتطوير قدراتها، خاصة في المجال الصاروخي، حيث سببت ضرباتها الأخيرة خسائر مباشرة في الداخل الإسرائيلي، باعتراف مسؤوليه، رغم منظومات الدفاع المتقدمة والدعم الدولي الكبير.

وختم بالتأكيد أن المقاومة ستواصل المواجهة، ولن تُرهبها التضحيات، مستمدة قوتها من الإيمان بوعد النصر، وداعياً إلى الثبات في وجه التهديدات والطغيان.
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