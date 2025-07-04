الحاج حسن: الضغوط لن تُثني المقاومة عن خياراتها الثابتة

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أكد رئيس تكتل نواب - ، النائب ، أن المنطقة تواجه ضغوطاً مستمرة تستهدف إنهاء ، مشيراً إلى أن المشروع الأميركي بهذا الاتجاه قائم منذ عقود، بدعم واضح من والكيان .وخلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة بنت الإمام الحسين في بعلبك، أوضح أن التطبيع مع جزء من هذا المشروع، وليس مجرد خيار سياسي عابر، لافتاً إلى أنه بدأ منذ حقبة عبر سياسة "الخطوة خطوة"، واستجابت له أنظمة عربية وإسلامية بشكل علني أو سري منذ اتفاقية .وأضاف أن المقاومة لا تزال تواجه هذه الضغوط بثبات ووعي، مؤكداً أن رفض الغرب للمقاومة سببه كونها الحاجز الأساسي أمام مشروعهم.وتطرق الحاج حسن إلى ، مشيراً إلى أن استهدافها أميركياً وإسرائيلياً يتجاوز الملف ليطال النظام والثورة والدولة، إلا أنها تمكنت من الصمود وتطوير قدراتها، خاصة في المجال الصاروخي، حيث سببت ضرباتها الأخيرة خسائر مباشرة في الداخل الإسرائيلي، باعتراف مسؤوليه، رغم منظومات الدفاع المتقدمة والدعم الدولي الكبير.وختم بالتأكيد أن المقاومة ستواصل المواجهة، ولن تُرهبها التضحيات، مستمدة قوتها من الإيمان بوعد النصر، وداعياً إلى الثبات في وجه التهديدات والطغيان.