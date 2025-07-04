البزري تابع مع وزير الداخلية الأوضاع في صيدا

Advertisement

زار النائب الدكتور والبلديات في مكتبه في الوزارة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بمدينة ومنطقتها.وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية والمعيشية في صيدا، إضافة إلى بحث سبل دعم وتفعيل ، خاصة في ظل انتخاب مجلس بلدي واتحاد بلديات جديدين، بما يساهم في تحسين الأداء البلدي وتلبية حاجات المواطنين.وأكد خلال اللقاء أهمية التعاون بين والبلديات لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المحلية المطلوبة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إزالة المعوّقات الإدارية التي قد تعرقل انطلاق العمل البلدي في هذه المرحلة.