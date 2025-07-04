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لبنان

البزري تابع مع وزير الداخلية الأوضاع في صيدا

Lebanon 24
04-07-2025 | 08:59
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زار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بمدينة صيدا ومنطقتها.
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وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية والمعيشية في صيدا، إضافة إلى بحث سبل دعم وتفعيل العمل البلدي، خاصة في ظل انتخاب مجلس بلدي واتحاد بلديات جديدين، بما يساهم في تحسين الأداء البلدي وتلبية حاجات المواطنين.

وأكد البزري خلال اللقاء أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والبلديات لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المحلية المطلوبة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إزالة المعوّقات الإدارية التي قد تعرقل انطلاق العمل البلدي في هذه المرحلة.
 
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