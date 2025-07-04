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لبنان

رئيس الكتائب استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد

Lebanon 24
04-07-2025 | 09:52
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 استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا رئيس بلدية بسكنتا أنطوان الهراوي مع وفد من أعضاء المجلس البلدي.
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وتمنّى الجميّل لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق في مهامهم، مشددا على "الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في تلبية حاجات الناس وتحفيز التنمية المحلية"، ومؤكد استعداد الحزب "لمواكبة كل مبادرة إنمائية تعكس تطلعات أبناء المنطقة".
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