رئيس الكتائب استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد

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استقبل " " الجميّل في مقره في رئيس بلدية أنطوان مع وفد من .وتمنّى الجميّل لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق في مهامهم، مشددا على "الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في تلبية حاجات الناس وتحفيز التنمية المحلية"، ومؤكد استعداد الحزب "لمواكبة كل مبادرة إنمائية تعكس تطلعات أبناء المنطقة".