29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس الكتائب استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
Lebanon 24
04-07-2025
|
09:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس حزب
"
الكتائب
اللبنانية
"
النائب سامي
الجميّل في مقره في
بكفيا
رئيس بلدية
بسكنتا
أنطوان
الهراوي
مع وفد من
أعضاء المجلس البلدي
.
Advertisement
وتمنّى الجميّل لرئيس وأعضاء المجلس التوفيق في مهامهم، مشددا على "الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في تلبية حاجات الناس وتحفيز التنمية المحلية"، ومؤكد استعداد الحزب "لمواكبة كل مبادرة إنمائية تعكس تطلعات أبناء المنطقة".
مواضيع ذات صلة
باسيل استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
Lebanon 24
باسيل استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
04/07/2025 19:19:13
04/07/2025 19:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الكتائب يستقبل المجالس البلدية للكحالة ودلبتا وبقعاتة عشقوت
Lebanon 24
رئيس الكتائب يستقبل المجالس البلدية للكحالة ودلبتا وبقعاتة عشقوت
04/07/2025 19:19:13
04/07/2025 19:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس استقبل وفد "المجلس الاسلامي العلوي"
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس استقبل وفد "المجلس الاسلامي العلوي"
04/07/2025 19:19:13
04/07/2025 19:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل وفد اتحاد بلديات المنية وبحث الأوضاع العامة مع ضو والجميل
Lebanon 24
الحجار استقبل وفد اتحاد بلديات المنية وبحث الأوضاع العامة مع ضو والجميل
04/07/2025 19:19:13
04/07/2025 19:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"الجرم المشهود".. من أوقف "أمن الدولة" في عكار؟
Lebanon 24
بـ"الجرم المشهود".. من أوقف "أمن الدولة" في عكار؟
12:14 | 2025-07-04
04/07/2025 12:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية لأمن الدولة في جبل لبنان.. مكاتب جرى إقفالها!
Lebanon 24
عملية لأمن الدولة في جبل لبنان.. مكاتب جرى إقفالها!
11:49 | 2025-07-04
04/07/2025 11:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لثلاثة أيام ... هذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين
Lebanon 24
لثلاثة أيام ... هذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين
11:42 | 2025-07-04
04/07/2025 11:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
16:30 | 2025-07-03
03/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم فنان لبنانيّ بارز... قبل ديوجو جوتا نجوم لقوا حتفهم في حوادث سير من هم؟
Lebanon 24
بينهم فنان لبنانيّ بارز... قبل ديوجو جوتا نجوم لقوا حتفهم في حوادث سير من هم؟
13:00 | 2025-07-03
03/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2025-07-04
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
12:14 | 2025-07-04
بـ"الجرم المشهود".. من أوقف "أمن الدولة" في عكار؟
12:05 | 2025-07-04
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
11:49 | 2025-07-04
عملية لأمن الدولة في جبل لبنان.. مكاتب جرى إقفالها!
11:42 | 2025-07-04
لثلاثة أيام ... هذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين
11:36 | 2025-07-04
سفير مصر زار عون.. وهذا ما قاله عن "السلاح"
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 19:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 19:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 19:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24