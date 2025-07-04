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لبنان

عن "اغتيال خلدة".. بيان إسرائيلي جديد

Lebanon 24
04-07-2025 | 12:21
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنَّ "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أقدما على اغتيال شخص لبناني "كان يروج لتنفيذ مخططات إرهابية على الجبهة الشمالي بتوجيه من فيلق القدس الإيراني".
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وذكر أدرعي أن الشخص المستهدف هو قاسم صلاح الحسيني، زاعماً أن الأخير كان "يعمل على الترويج لمخططات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من فيلق القدس الإيراني".
 
وأضاف: "لقد شكل الحسيني عنصراً محورياً في شبكة تهريب الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى عدة مناطق في الجبهة الشمالية ومناطق الضفة الغربية، وكان على صلة بتجّار سوريين ولبنانيين. كذلك، عمل الحسيني بتوجيه من فيلق القدس وساهم في محاولات تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل".
 
وتابع: "تُعدّ تصفية الحسيني ضربة لقدرة التنظيمات الإرهابية المختلفة على الجبهة الشمالية ومناطق الضفة الغربية على التعاظم، حيث تبتغي هذه التنظيمات استهداف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل على إحباط أي تهديد لأمن مواطني إسرائيل".
 
 
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