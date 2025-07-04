عن "اغتيال خلدة".. بيان إسرائيلي جديد

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أنَّ "الجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) أقدما على اغتيال شخص لبناني "كان يروج لتنفيذ مخططات إرهابية على بتوجيه من ".

Advertisement

وذكر أدرعي أن الشخص المستهدف هو صلاح ، زاعماً أن الأخير كان " يعمل على الترويج لمخططات ضد مواطني وقوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من فيلق الإيراني".

وأضاف: "لقد شكل الحسيني عنصراً محورياً في شبكة تهريب الوسائل القتالية من عبر إلى عدة مناطق في الجبهة الشمالية ومناطق ، وكان على صلة بتجّار سوريين ولبنانيين. كذلك، عمل الحسيني بتوجيه من فيلق القدس وساهم في محاولات تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل".

وتابع: "تُعدّ تصفية الحسيني ضربة لقدرة التنظيمات الإرهابية المختلفة على الجبهة الشمالية ومناطق الضفة الغربية على التعاظم، حيث تبتغي هذه التنظيمات استهداف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".



وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العمل على إحباط أي تهديد لأمن مواطني إسرائيل".