عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد

تخوَّف مرجع اقتصاديّ من إزدياد الكتلة النقدية بالليرة في السوق بعدما بلغت 60 تريليون ليرة خلال الفترة الأخيرة.

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وقال المصدر إنَّ هذا الأمر سببه ذلك هو أنَّ بعض الإنفاق للدولة وشراء الدولار من السوق قد أدى إلى تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن آلية الضبط يجب أن تكون مستمرة كي لا يحصل أي اهتزاز على صعيد سعر الصرف.