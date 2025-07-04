تمشيط ورصاص كثيف.. ماذا يجري في الجنوب؟

أقدم جيش العدو ، مساء الجمعة، على تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة الوزاني - .

Advertisement

وذكرت المعلومات أنَّ الجيش الإسرائيلي أقدم أيضاً على إلقاء قنبلة مضيئة.