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لبنان

تمشيط ورصاص كثيف.. ماذا يجري في الجنوب؟

Lebanon 24
04-07-2025 | 16:21
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أقدم جيش العدو الإسرائيلي، مساء الجمعة، على تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة الوزاني - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أنَّ الجيش الإسرائيلي أقدم أيضاً على إلقاء قنبلة مضيئة.
 
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