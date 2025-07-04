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لبنان
باسيل يشكو لعون إقصاء أنصاره من الإدارات العامة
Lebanon 24
04-07-2025
|
22:25
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كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": كشفت زيارة رئيس «
التيار الوطني
الحر»، النائب
جبران باسيل
، إلى
القصر
الرئاسي للقاء الرئيس جوزيف عون، أنها تحمل شكاوى من إقصاء الحكومة لشخصيات محسوبة على تياره عن معظم التعيينات الإدارية، فيما لا تزال الإقالات تطال مقربين منه، كما يشكو
باسيل
من «السعي لمحاسبة أشخاص محسوبين عليه في الإدارات العامة»، وذلك بعدما تم إقصاء تياره من التشكيلة الحكومية الحالية.
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وزار باسيل الرئيس جوزيف عون في
بعبدا
، حيث أكد رئيس «
التيار
الوطني الحر» موقفه المساند لرئيس الجمهورية وللعهد، مشدداً على أهمية أن يكون للبنان دولة قانون يشعر فيها المواطنون بوجود دستور وقانون يحميانهم.
وكشف مصدر نيابي في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»، أن باسيل فاتح رئيس الجمهورية، كما البطريرك
الماروني
بشارة
الراعي
الذي التقاه الخميس، بـ«استيائه من التعاطي الكيدي معه، وبالتحديد في ملف التعيينات بالإدارات العامة وإنهاء عقود مستشارين وموظفين في أكثر من وزارة، والسعي لمحاسبة أشخاص مقربين منه قضائياً، علماً أن صفحة هؤلاء بيضاء تماماً، وأن المحاسبة يفترض أن تحصل في الكثير من الأماكن الأخرى وبحق شخصيات مفضوحة منذ سنوات».
ويبدو واضحاً أن باسيل لا يزال يحاول تحييد عون عن انتقاداته المباشرة ويفضّل توجيهها إلى الحكومة مجتمعة، علماً أنه كان قد شن حرباً ضروساً على عون خلال وجوده في
قيادة الجيش
، واعتبر حتى خلال جلسة انتخابه أن العملية مخالفة للدستور.
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