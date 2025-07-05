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لبنان

بن فرحان يواصل لقاءاته في لبنان... وهؤلاء على جدول مواعيده

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2025 | 02:45
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يجول الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين والقيادات لمتابعة الردود اللبنانية قبل وصول الموفد الاميركي توم برّاك. فبعدما شارك في اجتماع "اللجنة الخماسية" العربية والدولية والتقى الرئيسين عون وسلام امس الاول، افيد انه التقى امس رئيس  مجلس النواب نبيه بري، 
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رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، على ان يجتمع ايضا مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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