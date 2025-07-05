بن فرحان يواصل لقاءاته في لبنان... وهؤلاء على جدول مواعيده

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يجول الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين والقيادات لمتابعة الردود قبل وصول الموفد توم برّاك. فبعدما شارك في اجتماع "اللجنة الخماسية" العربية والدولية والتقى الرئيسين عون وسلام امس الاول، افيد انه التقى امس رئيس مجلس النواب ،رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، رئيس ورئيس الحزب اللبناني الأمير طلال أرسلان، على ان يجتمع ايضا مع رئيس حزب " " سمير جعجع والرئيس السابق للحزب الاشتراكي .