انتخابات نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

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جرت انتخابات نقابة مستخدمي وعمال وفاز بالتزكية الجديد للنقابة والذي وزع المهام بينه كالتالي :: رئيسانمر شور: نائبا للرئيسرواد بزي : امينا للسرحسين يوسف : امينا للصندوقالمهندس حسن الحسين : مسؤولا للعلاقات العامةخضر عطوي : مسؤول شؤون الضمانعلي حوحو : محاسباصبحي محمد : مستشاراطارق ، ريا، رباح ابو رافع، احمد صالح، ومحمد ابو الريش : اعضاء اداريينوعاهد " التنفيذي " على العمل لتحسين وضع العمال و المستخدمين و الجباة في المؤسسة خاصةً في هذه الظروف الصعبة التي يمرُّ فيها الوطن والتي ترخي بظلالها على اوضاع العمال بشكلٍ عام ، و تم الاتفاق على متابعة جميع مطالبهم المحقة و الضرورية، متمنيين من التعاون لما فيه مصلحة العمال و المؤسسة لضمان حسن سير العمل ضمن ما تسمح به الظروف الحالية لتامين استمرارية المرفق العام وتلبية حاجات اهلنا في الجنوب في قطاع المياه .