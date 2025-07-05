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لبنان

انتخابات نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Lebanon 24
05-07-2025 | 02:28
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جرت انتخابات نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وفاز بالتزكية المجلس التنفيذي الجديد للنقابة والذي وزع المهام بينه كالتالي :
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علي رمال : رئيسا

 نمر شور: نائبا للرئيس 

رواد بزي : امينا للسر

 حسين يوسف : امينا للصندوق

المهندس حسن الحسين : مسؤولا للعلاقات  العامة

خضر عطوي : مسؤول شؤون الضمان

علي حوحو : محاسبا

صبحي محمد : مستشارا

 طارق بركات ، محمود ابو ريا،  رباح ابو رافع، احمد صالح، ومحمد ابو الريش : اعضاء اداريين 

وعاهد " أعضاء المجلس التنفيذي " على العمل لتحسين وضع العمال و المستخدمين و الجباة في المؤسسة خاصةً في هذه الظروف الصعبة التي يمرُّ فيها الوطن والتي ترخي بظلالها على اوضاع العمال بشكلٍ عام ، و تم الاتفاق على متابعة جميع مطالبهم المحقة و الضرورية، متمنيين من إدارة المؤسسة التعاون لما فيه مصلحة العمال و المؤسسة لضمان حسن سير العمل ضمن ما تسمح به الظروف الحالية لتامين استمرارية المرفق العام وتلبية حاجات اهلنا في الجنوب في قطاع المياه .
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