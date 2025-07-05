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لبنان
انتخابات نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
Lebanon 24
05-07-2025
|
02:28
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جرت انتخابات نقابة مستخدمي وعمال
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
وفاز بالتزكية
المجلس التنفيذي
الجديد للنقابة والذي وزع المهام بينه كالتالي :
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علي رمال
: رئيسا
نمر شور: نائبا للرئيس
رواد بزي : امينا للسر
حسين يوسف : امينا للصندوق
المهندس حسن الحسين : مسؤولا للعلاقات العامة
خضر عطوي : مسؤول شؤون الضمان
علي حوحو : محاسبا
صبحي محمد : مستشارا
طارق
بركات
،
محمود ابو
ريا، رباح ابو رافع، احمد صالح، ومحمد ابو الريش : اعضاء اداريين
وعاهد "
أعضاء المجلس
التنفيذي " على العمل لتحسين وضع العمال و المستخدمين و الجباة في المؤسسة خاصةً في هذه الظروف الصعبة التي يمرُّ فيها الوطن والتي ترخي بظلالها على اوضاع العمال بشكلٍ عام ، و تم الاتفاق على متابعة جميع مطالبهم المحقة و الضرورية، متمنيين من
إدارة المؤسسة
التعاون لما فيه مصلحة العمال و المؤسسة لضمان حسن سير العمل ضمن ما تسمح به الظروف الحالية لتامين استمرارية المرفق العام وتلبية حاجات اهلنا في الجنوب في قطاع المياه .
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