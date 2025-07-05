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لبنان

ترك رسالة مؤثرة.. هكذا أنهى الشاب "علي" حياته (صور)

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:22
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توفي الشاب علي فنيش شقيق البلوغر حسن فنيش من بلدة معروب قضاء صور، وأفيد بأنه أقدم على الانتحار.
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وكان فنيش كتب منشورا مؤثرا قبل وفاته قال فيه: "لم أستطع تخطي أمرا حصل معي وأتمنى من الجميع ان يسامحونني وأدعوهم ان يحبوا بعضهم بعضا لأنو يمكن ما في بكرا"، كما قال . 
 

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