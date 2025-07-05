ترك رسالة مؤثرة.. هكذا أنهى الشاب "علي" حياته (صور)

Advertisement

توفي الشاب شقيق حسن من بلدة معروب ، وأفيد بأنه أقدم على الانتحار.وكان فنيش كتب منشورا مؤثرا قبل وفاته قال فيه: "لم أستطع تخطي أمرا حصل معي وأتمنى من الجميع ان يسامحونني وأدعوهم ان يحبوا بعضهم بعضا لأنو يمكن ما في بكرا"، كما قال .