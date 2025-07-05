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لبنان

ارتفاع إضافي بالحرارة.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

Lebanon 24
05-07-2025 | 04:00
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، مشمسا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبشكل خاص الحرارة الدنيا بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي في الفترة المسائية على المرتفعات المتوسطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبيلة والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31،  وزحلة بين 18 و34 درجة.

تحذير: من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما تنشط الرياح أحيانا شمال وجنوب البلاد.

الأحد: مشمس مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبشكل خاص الحرارة الدنيا بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي في الفترة المسائية على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ وتنشط الرياح أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات و استقرار بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.
 
-الحرارة على الساحل من 22 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 36 

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ليلا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و70%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا.

- حرارة سطح الماء: 27°م.  

- الضغط الجوي:  1011 HPA     أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,32      ساعة غروب الشمس:  19,53
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لبنان

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