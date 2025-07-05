مرقص رعى افتتاح "ماراثون التطوع 2025": مبادرة رائدة تُجسّد إرادة التغيير من القاعدة إلى القمّة

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رعى وزير الاعلام المحامي بول مرقص، حفل افتتاح "ماراثون التطوع 2025" تحت عنوان "من الجنوب للشمال- كرمالك يا "، في المعهد العالي للأعمال، حضره بالاضافة الى الوزير مرقص وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ممثل وزارة الزراعة فادي غانم، ممثلة ليندا ، مدير المعهد العالي للاعمال مكسانس دويو، مؤسس جمعية "ماراثون التطوع" مراد، مدير Smart Esa كارل غيدا وحشد من المتطوعين والعاملين في الجمعيات التطوعية، وممثلين عن مؤسسات وشركات من القطاع الخاص وجمعيات من المجتمع المدني.مرادبعد النشيد الوطني، تلا مراد رسالة موجهة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى الجمعية ثمن فيها الدور الهام الذي تقوم به في تعزيز روح التطوع والمواطنة الفاعلة وفي توطيد أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص.وتحدث عن أهداف الجمعية التي تأسست بعد انفجار 4 اب والتي أصبحت تضم نحو 3 الاف متطوع، مشيرا الى ان "هذا الماراثون يمتد على اكثر من43 يوما في كل المناطق وهو يجسد روح الانتماء والمواطنة، وهو أيضا خير تعبير عن لبنان الموحد من شماله الى جنوبه، لبنان العابر للطوائف".مرقصوألقى وزير الاعلام كلمة قال فيها: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم، في هذا الحدث الوطني الجامع، الذي يضم الطاقات الشابة والمبادرات المجتمعية، ويعبّر عن جوهر لبنان الحقيقي: شباب ملتزم، ومجتمع مدني نابض، وروح تطوع لا تنكسر ولا تتعب"، مضيفا "انّ ماراثون التطوّع 2025 الذي يمتد لأكثر من 43 يومًا متواصلة، هو أكثر من مجرّد فعالية؛ إنه نداء وطني مفتوح لكل من يؤمن بلبنان وبطاقاته البشرية، وهو نموذج يُحتذى في العمل المدني والمشاركة الفعّالة، ويمتد عبر مختلف المناطق اللبنانية، من أقصى إلى أقصى الجنوب".ولفت الى ان "ماراثون التطوع هو مبادرة رائدة تُجسّد إرادة التغيير من إلى القمّة. ففي زمن الأزمات المتراكمة، يخرج هذا الحدث ليؤكد أن قوة لبنان ليست فقط في مؤسساته، بل في طاقاته الحيّة التي لا تنتظر بل تتحرّك، تبادر، وتُعطي من دون مقابل. إنه مشروع وطني عابر للطوائف والمناطق، يرسّخ قيم التعاون والتضامن والانتماء، ويؤكد أن العمل التطوعي ليس بديلاً عن الدولة، بل شريك فاعل في بناء دولة حديثة، عادلة، وقادرة".وقال: "إنّ وزارة الإعلام، برعايتها لهذا الحدث، تؤكد التزامها الثابت بدعم كل ما يُظهر صورة لبنان الإيجابية في الداخل والخارج. فالإعلام ليس فقط ناقلاً للحدث، بل هو شريك في صناعة الأمل، في تسليط الضوء على المبادرات البنّاءة، والوجوه التي تستحق أن نراها على شاشاتنا لا في الصفوف الخلفية، وفي إبراز هذا الوجه المشرق لبلدنا، وفي تسليط الضوء على قصص النجاح، والتجارب الملهمة، والطاقات الشبابية التي تستحق أن تُحتضَن وتُشَجَّع."وحيا جميع المتطوّعين، "الذين يملأون الساحات والأحياء والمدارس والمراكز برسالتهم النبيلة. وكل الجهات الداعمة من وزارات، وبلديات، وسفارات، ومؤسسات، وكل من آمن بأنّ العطاء هو أساس النهوض الحقيقي، وإلى كل من آمن بأن التطوع ليس بديلاً عن الدولة، بل رافعة لها".وختم مرقص: "الشكر لمؤسّسي هذا الماراثون، وللجنة التنظيم، ولكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، التي نرجو أن تتحوّل إلى تقليد وطني سنوي يعيد ربط اللبنانيين بوطنهم، ويؤسس لمستقبل مختلف. واسمحوا لي أن أخص بالشكر السيّد جورج مراد، والذي عمل بجد ليُخرج هذا الماراثون إلى النور، وليجعله مناسبة سنوية تُعيد ربط اللبنانيين بوطنهم، وترسّخ قيم المواطنة والانتماء والمبادرة. عاش لبنان، عاش العمل التطوعي، وعاشت إرادتكم الحرة التي لا تعرف حدوداً".السيدوتحدثت الوزيرة السيد مؤكدة ان "التطوّع ليس مجرّد عمل، بل هو أسلوب حياة ومسار للتغيير الإيجابي. ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية المنصة الوطنية للتطوع "نحن" NAHNO VOLONTEERS، بالشراكة مع اليونيسف، وتنفيذ جمعيتي ANERA و LIVELOVE بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتنظيم الجهود الشبابية والمدنية ضمن إطار وطني جامع".أضافت: "لقد تخطى عدد المتطوعين على المنصة الـ 12000 متطوع وقد سجّل ما يفوق الـ 140 جمعية فرصاً تطوعية على هذه المنصة لتشكل دعوة مفتوحة لكل فرد يريد أن يكون شريكاً في التنمية، وكل شابة وشاب يؤمن بأن لبنان يستحق الأفضل".وختمت: "لا يسعنا إلا أن نشكر السيد جورج مراد مؤسس ماراثون التطوع على جهوده التي تلاقي جهودنا لتعميم ثقافة التطوع وتطويرها، شكراً لكل من لبّى النداء، وشارك اليوم، ويشارك كل يوم بصمت وإرادة وعطاء. معاً نبني مجتمعاً متماسكاً، عادلاً، وشاملاً".غانموتحدث ممثل وزارة الزراعة ناقلا تحية محبة وتقدير من الوزير نزار هاني الى المشاركين في هذا الحفل، وقال: "نحن لا نفتتح مجرد ماراثون اليوم بل نطلق شرارة امل متجددة لنثبت بأن العمل التطوعي هو قبل كل شيء فعل انتماء وفعل تحرر من اللامبالاة وفعل تحد لكل الظروف".أضاف: "أنا واحد من الذين أمنوا بان العمل التطوعي ليس نزهة بل مسار حياة. وها أنا اليوم في وزارة الزراعة أواصل هذا المسار مؤمنًا بإن الادارة العامة يمكن أن تكون أيضا منصة لخدمة الناس ودعم الريف وتمكين المزارعين وتعزيز السيادة الغذائية من خلال سياسات عادلة ومبادرات مستدامة لفريق يؤمن ان التغيير ممكن حين يبنى على القيم والعمل الميداني والتخطيط الشامل".وتوجه الى الشباب قائلا: "أنتم تعلموننا كل يوم أن الوطن لا يبنى بالخطابات بل بالأفعال الصغيرة التي تتراكم، وبالقلوب التي تنبض حبا له. ففي وزارة الزراعة لم نكتف بإطلاق الشعارات بل نزلنا الى الميدان، وأطلقنا حملة الزراعة نبض الأرض والحياة، لأننا نؤمن بأن الزراعة ليست قطاعا مهمشا بل قضية سيادية بيئية انمائية ووجودية في آن معا، وفي قلب هذه الحملة قررنا أن نزرع الأمل وبدأنا في زرع 50 الف غرسة زيتون في قانا ، لنقول للعالم بأن هذه الأرض باقية خصبة وحية بفضل أيادي الشباب وايماننا بان الزراعة هي درب الصمود والإنماء."أضاف: "كنتم انتم الى جانبنا في الحقل والفكرة والعطاء. لم يكن مشهدا عاديا برؤية شباب وصبايا من كل المناطق يزرعون بأيديهم ويبادرون. ولهؤلاء أقول باسم وزارة الزراعة شكرا من القلب. أنتم النموذج الذي نحتاج اليه والحلول في زمن الأزمات. وهذا الماراثون هو تأكيد بان هذا البلد ما زال فيه نبض نبضكم انتم".حجاروكانت كلمة لممثلة وزارة الصحة قالت فيها:" يسرني ويشرفني ان اقف اليوم بينكم ممثلة لوزارة الصحة فادي سنان، في هذه المناسبة التي تعبق بروح العطاء والانتماء مناسبة دعم جمعية ماراثون التطوع، ان العمل التطوعي ليس فقط رسالة بل أسلوب حياة ينعكس ايجابا على الافراد والمجتمعات. هذه المبادرة التي كانت في الصفوف الإمامية تمد يد العون وتزرع البسمة وتنشر التوعية".أضافت: "ان وزارة الصحة وبتوجيهات مباشرة من مديرها العام تؤمن بأن الشراكة مع المجتمع المدني ومع جمعيات التطوع النشطة هي عنصر أساسي لتحقيق التنمية الصحية المستدامة. وها نحن اليوم نؤكد دعمنا الكامل لكل هذه المبادرات التي تكمل الجهود الرسمية وتضيف الى قدراتنا كدولة ومؤسسات".وختمت: "كل الشكر لجمعية ماراثون التطوع على كل ما قدمته وتقدمه وكل الإحترام لمؤسس هذه الجمعية على قيادته المميزة وعلى مواقفه الانسانية".غيداأما ممثل المعهد العالي للاعمال مدير Smart Esa كارل غيدا فأعلن أن "Smart Esa هي حاضنة أعمال لديها ثلاث مهام اساسية: الأولى تحفيز ريادة الأعمال ودفع رواد الأعمال للوصول إلى النجاح. والثانية الابتكار في ريادة الأعمال ومن هنا نعمل على مشروع مع السفارة لمساعدة عشربن مدرسة لتصبح مدارس للمستقبل ليس فقط من خلال تغيير المهارات التي يحتاجها الطلاب ولكن للعمل مثل الشركات الناشئة، لذلك نساعد هذه المدارس العشرين على إدخال النظم البيئية المحلية لبناء رؤية والعمل مع رواد الأعمال. أما الثالثة فهي ملء الفجوات عندما تكون هناك فجوة في النظم البيئية المبتكرة، فنحن نحاول العمل مع الآخرين للتعاون لملء هذه الفجوات في التعليم والثقافة والنظام البيئي المبتكر وفي مجال مدينة الغد".واشار الى انه "اعجب بفكرة الماراثون التطوعي الذي يسهم في فهم المسؤولية الاجتماعية وقبول التنوع، إنه نوع من الخدمات للقيادة الجديدة للمواطنين".