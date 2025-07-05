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لبنان

وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:09
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وثيقة صادرة عن الدائرة الأمنية في الأمن العام، تفيد بوجود معلومات عن دخول بطاريات سيارات مفخخة إلى لبنان.
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وذكرت الوثيقة أن هناك معلومات توافرت عن نية جماعات إرهابية إرسال بطاريات سيارات مفخخة عبر الحدود البرية الشمالية والشرقية مع لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية.
 
وبحسب المستند، فقد تبين أن الوثيقة صادرة يوم الجمعة في 4 تموز 2025، وقد جرى تعميمها على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
 
 
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