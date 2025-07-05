وثيقة تكشف.. "بطاريات مفخخة" تدخل لبنان وتحذير عاجل!

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وثيقة صادرة عن الدائرة الأمنية في ، تفيد بوجود معلومات عن دخول بطاريات سيارات مفخخة إلى .

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وذكرت الوثيقة أن هناك معلومات توافرت عن نية جماعات إرهابية إرسال بطاريات سيارات مفخخة عبر الحدود البرية الشمالية والشرقية مع لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وبحسب المستند، فقد تبين أن الوثيقة صادرة يوم الجمعة في 4 2025، وقد جرى تعميمها على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.