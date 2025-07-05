في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!

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أفادت مندوبة " " بأن دورية من في أوقفت المدعو "ف.م" في محلة الخناق- وذلك بعد الاشتباه بقيامه بالتحرّش بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.وبحسب المعلومات الأولية فإن عملية التوقيف جاءت بعد ورود إخبار من ذوي الطفلة حيث تم فتح تحقيق بإشراف المختص.