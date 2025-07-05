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لبنان

في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المدعو "ف.م" في محلة الخناق- طرابلس وذلك بعد الاشتباه بقيامه بالتحرّش بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.
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وبحسب المعلومات الأولية فإن عملية التوقيف جاءت بعد ورود إخبار من ذوي الطفلة حيث تم فتح تحقيق بإشراف القضاء المختص.
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