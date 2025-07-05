في القبّة.. عبارات دينية مكتوبة على جدران مدخل أحد المشاريع والجيش يتحرك

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أفادت مندوبة " " بأن وحدات من الجيش فرضت طوقاً أمنياً في محلة الريفا- بمحيط أحد مشاريع البناء بعد العثور على عبارات دينية مكتوبة على جدران أحد المداخل.وقد باشرت تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعل وتعمل حالياً على ملاحقته تمهيداً لتوقيفه ومعرفة خلفيات ودوافع كتابته لتلك العبارات وسط إجراءات مشددة حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.