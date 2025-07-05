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لبنان

في القبّة.. عبارات دينية مكتوبة على جدران مدخل أحد المشاريع والجيش يتحرك

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن وحدات من الجيش فرضت صباح اليوم طوقاً أمنياً في محلة الريفا- القبة بمحيط أحد مشاريع البناء بعد العثور على عبارات دينية مكتوبة على جدران أحد المداخل.
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وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية الفاعل وتعمل حالياً على ملاحقته تمهيداً لتوقيفه ومعرفة خلفيات ودوافع كتابته لتلك العبارات وسط إجراءات مشددة حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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