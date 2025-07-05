سعيد يعلق على زيارة مفتي الجمهورية للشرع... فماذا قال؟

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"كل الترحيب بزيارة مفتي الجمهوريّة وصحبه إلى الرئيس ، هي زيارة أهليّة، ضروريّة لإعلان المشاعر تجاه التبدّل الهائل الذي حصل في . ونطالب بحصريّة طرح الملفات العالقة بين البلدين بالدولة و معاً،حتى لا يشعر اي فريق في و سوريا باي قلق".