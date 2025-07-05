Advertisement

لبنان

سعيد يعلق على زيارة مفتي الجمهورية للشرع... فماذا قال؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1387109-638873176907325844.png
Doc-P-1387109-638873176907325844.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد على منصة اكس":
Advertisement

"كل الترحيب بزيارة سماحة مفتي الجمهوريّة وصحبه إلى الرئيس احمد الشرع ، هي زيارة أهليّة، ضروريّة لإعلان المشاعر تجاه التبدّل الهائل الذي حصل في سوريا. ونطالب بحصريّة طرح الملفات العالقة بين البلدين بالدولة اللبنانية و السورية معاً،حتى لا يشعر اي فريق في لبنان و سوريا باي قلق".
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وصل على رأس وفد يضم مفتي المناطق إلى دمشق في زيارة يلتقي فيها الرئيس السوري أحمد الشرع
lebanon 24
05/07/2025 15:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية يلتقي الشرع في دمشق
lebanon 24
05/07/2025 15:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جدول مواعيد مفتي الجمهورية في دمشق
lebanon 24
05/07/2025 15:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل تلقى اتصالا معايدة من مفتي الجمهورية
lebanon 24
05/07/2025 15:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-07-05
08:10 | 2025-07-05
07:40 | 2025-07-05
07:28 | 2025-07-05
07:25 | 2025-07-05
07:20 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24