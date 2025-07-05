أقدم أحد الأشخاص في بلدة المجادل - ، على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص ما أسفر عن إصابته بجروحٍ خطيرة.

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وذكرت معلومات " " أنّ مُرتكب الجريمة أطلق 3 رصاصات باتجاه الضحية، مشيرة إلى أن الحادثة حصلت بسبب خلافٍ على "صالة" بين الطرفين المذكورين.