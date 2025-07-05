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لبنان

جريمة مروّعة في الجنوب.. خلاف ينتهي بـ"3 رصاصات"!

Lebanon 24
05-07-2025 | 06:20
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أقدم أحد الأشخاص في بلدة المجادل - جنوب لبنان، على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص ما أسفر عن إصابته بجروحٍ خطيرة.
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وذكرت معلومات "لبنان24" أنّ مُرتكب الجريمة أطلق 3 رصاصات باتجاه الضحية، مشيرة إلى أن الحادثة حصلت بسبب خلافٍ على "صالة" بين الطرفين المذكورين.
 
 
 
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