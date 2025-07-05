الخولي: الطرح السوري بتسليم طرابلس مقابل الجولان مؤامرة على لبنان

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استهجن المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة السوريين النقيب مارون الخولي ما تم تداوله عبر وسائل إعلام دولية وعربية ومحلية عن سيناريوهين يتم بحثهما بين الحكومة والعدو ، يتضمن أحدهما تسليم مدينة وأجزاء من ووادي إلى ، مقابل اتفاق سلام جزئي وتسوية متدرجة تشمل أراضي ، معتبرا في هذا الطرح إعلان حرب على وسيادته واستقراره".واضاف في بيان: " إن ما كشفه مصدر مقرب من الرئيس السوري حول هذا الطرح، وعدم صدور أي نفي رسمي من الحكومة السورية حتى الآن، يثير أقصى درجات القلق، ويؤكد المؤامرة التي لطالما حذرنا منها منذ إطلاقنا الحملة الوطنية لإعادة النازحين، وهي توطين السوريين قسراً في لبنان، تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي يسبق تسوية إقليمية على حساب لبنان وهويته وكيانه".واشار الى إن "الزج باسم طرابلس، المدينة العريقة، في سيناريو مشين كهذا، يعكس استمرار بعض أوساط السلطة السورية الجديدة في التمسك بأوهام توسعية استعمارية بائدة، لطالما دفع لبنان الثمن الباهظ لها من دمه وحريته واستقلاله. ونجدد هنا رفضنا المطلق لأي نقاش أو تفاوض يمس وحدة الأراضي اللبنانية تحت أي ذريعة كانت".وطالب الخولي "نفي رسمي فوري من الحكومة السورية ووزير خارجيتها لهذا السيناريو الخطير، والتأكيد بوضوح على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. واستدعاء السوري في من قبل اللبنانية، واستيضاح الموقف الرسمي حول هذا الطرح المهين والمرفوض شكلاً ومضموناً".ودعا السلطة السورية إلى "التخلص من أوهامها التاريخية تجاه لبنان، ونزع فكرة استعادة طرابلس أو أي شبر من الأراضي اللبنانية من مخيلتها السياسية، فلبنان لم يكن يوماً تابعاً لأحد، ولن يكون".وختم الخولي مؤكدا أن" أي تسوية – إسرائيلية تقوم على حساب الأرض اللبنانية أو على حساب استقرارنا الديموغرافي والاجتماعي، لن تمرّ، وسنواجهها بكل الوسائل السياسية والقانونية والشعبية".