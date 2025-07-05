بعد الحديث عن ضم جزء من طرابلس إلى سوريا... كيف علّق ريفي؟

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تابع : "تفتقر للصدقية ومنفصلة عن الواقع، ونعرف من وراءها من الأبواق التي تروّج لها. لا سوريا ستتخلى عن الجولان ولا مقايضة، ولا من يقايضون. لبنانية، لبنانية، لبنانية. طرابلس لبنانية أباً عن جدّ، وتعتز بلبنانيتها، ولبنان الـ ١٠٤٥٢ وطنٌ نهائي لنا ولجميع أبنائه ونقطة على السطر".أكمل: "من يريد أن يبرّر ويحتفظ بسلاحه من خلال خلق عدوٍّ جديد وساحةٍ جديدة بعدما عجِز عن الدفاع عن جنوبنا ، لن يُقنِع اللبنانيين بذلك. الموقع إلالكتروني الذي عمّم الرواية هو موقع مفبرك ولا وجودَ له. وللتلميح عن الأبواق التي تقوم بهذا الدور، أقول: هم ، رفيق وفادي. أكتفي بذلك، وفِهم اللبنانيين كافٍ".