Advertisement

لبنان

بعد الحديث عن ضم جزء من طرابلس إلى سوريا... كيف علّق ريفي؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1387150-638873235807920785.png
Doc-P-1387150-638873235807920785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى النائب أشرف ريفي، في بيان له، اليوم السبت، "الرواية التي يتم تداولها والإتجار بها عن اتفاقٍ بين سوريا واسرائيل يتم بموجبه التعويض عن الجولان أو جزءٍ منه بضمّ طرابلس لسوريا".
Advertisement


تابع ريفي: "تفتقر للصدقية ومنفصلة عن الواقع، ونعرف من وراءها من الأبواق التي تروّج لها. لا سوريا ستتخلى عن الجولان ولا مقايضة، ولا من يقايضون. الفيحاء لبنانية، لبنانية، لبنانية. طرابلس لبنانية أباً عن جدّ، وتعتز بلبنانيتها، ولبنان الـ ١٠٤٥٢ وطنٌ نهائي لنا ولجميع أبنائه ونقطة على السطر".


أكمل: "من يريد أن يبرّر ويحتفظ بسلاحه من خلال خلق عدوٍّ جديد وساحةٍ جديدة بعدما عجِز عن الدفاع عن جنوبنا العزيز، لن يُقنِع اللبنانيين بذلك. الموقع إلالكتروني الذي عمّم الرواية هو موقع مفبرك ولا وجودَ له. وللتلميح عن الأبواق التي تقوم بهذا الدور، أقول: هم قاسم ، رفيق وفادي. أكتفي بذلك، وفِهم اللبنانيين كافٍ".
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية: نرفض بشكل قاطع أي حديث من الوزراء الإسرائيليين عن ضم الضفة الغربية
lebanon 24
05/07/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصريح سلام بشأن التطبيع.. كيف علّق بري؟
lebanon 24
05/07/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق دريسن على تعثّر صفقة ضم نجم باير ليفركوزن
lebanon 24
05/07/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي في ذكرى اغتيال الشيخ حسن خالد: نرى إنطلاقة سوريا الجديدة
lebanon 24
05/07/2025 18:19:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2025-07-05
10:47 | 2025-07-05
10:34 | 2025-07-05
10:30 | 2025-07-05
10:29 | 2025-07-05
10:26 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24