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لبنان

هيئة جديدة لرابطة مخاتير الكورة

Lebanon 24
05-07-2025 | 10:25
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جرى اليوم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير الكورة، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:
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شادي المسيح: رئيسا، الياس عبيد: نائبا للرئيس، رامي توما: أمينا للسر، عامر الأيوبي: أمينا للصندوق، شربل دوميط: محاسبا، وأنطوان سالم: مسؤول العلاقات العامة، وعبد الحميد الشيتي وطوني الخوري مستشارين.
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