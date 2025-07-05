هيئة جديدة لرابطة مخاتير الكورة

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شادي : رئيسا، الياس عبيد: ، رامي توما: أمينا للسر، عامر : أمينا للصندوق، شربل دوميط: محاسبا، وأنطوان سالم: مسؤول العلاقات العامة، وعبد الحميد الشيتي وطوني مستشارين.