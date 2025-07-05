قاسم: جاهزون للمواجهة!

"إذا اعتقد الإسرائيلي والأميركي أن بالضغط سيحققون أهدافهم، فلن يحققوها مهما كان الضغط، ونحن أعلناها... سنواجه."#حوار_خاص مع الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ..قريباً على شاشة #الميادين pic.twitter.com/iFWGpKGCMU — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 5, 2025 Advertisement

"كل القيادة العسكرية كانت مملوءة، ولم يكن هناك موقع عسكري واحد شاغر.. نحن نُرمّم ونتعافى، والآن جاهزون."#حوار_خاص مع الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ..قريباً على شاشة #الميادين pic.twitter.com/VaerHU5Ai7 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 5, 2025

أكمل: "لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة".اما عن الخسائر التي مُني بها"حزب الله" قياديّاً وعسكريّاً خلال الحرب الأخيرة، قال قاسم: "كل القيادة العسكرية كانت مملوءة وموجودة، ولم يكُن هناك أي موقع عسكري شاغر".وأشار إلى أنّ "حزب الله" جاهز للمواجهة، معلناً أنّه "حتى اللحظة الأخيرة من الحرب، كان المقاتلون قادرين على الوصول إلى الخيام".وقال قاسم: "نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة".