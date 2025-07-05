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لبنان

قاسم: جاهزون للمواجهة!

Lebanon 24
05-07-2025 | 10:47
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أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في مقطع متداول لمقابلة ستُعرَض على قناة "الميادين" الفضائية، أنّه"إذا يعتقد الإسرائيلي من خلفه الأميركي بأنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الاهداف مهما كان الضغط".

أكمل: "لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة".

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اما عن الخسائر التي مُني بها"حزب الله" قياديّاً وعسكريّاً خلال الحرب الأخيرة، قال قاسم: "كل القيادة العسكرية كانت مملوءة وموجودة، ولم يكُن هناك أي موقع عسكري شاغر".

وأشار إلى أنّ "حزب الله" جاهز للمواجهة، معلناً أنّه "حتى اللحظة الأخيرة من الحرب، كان المقاتلون قادرين على الوصول إلى الخيام".

وقال قاسم: "نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة".

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