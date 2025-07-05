قاسم: جاهزون للمواجهة!

"إذا اعتقد الإسرائيلي والأميركي أن بالضغط سيحققون أهدافهم، فلن يحققوها مهما كان الضغط، ونحن أعلناها... سنواجه."#حوار_خاص مع الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ..قريباً على شاشة #الميادين pic.twitter.com/iFWGpKGCMU
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 5, 2025
"إذا اعتقد الإسرائيلي والأميركي أن بالضغط سيحققون أهدافهم، فلن يحققوها مهما كان الضغط، ونحن أعلناها... سنواجه."#حوار_خاص مع الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ..قريباً على شاشة #الميادين pic.twitter.com/iFWGpKGCMU
"كل القيادة العسكرية كانت مملوءة، ولم يكن هناك موقع عسكري واحد شاغر.. نحن نُرمّم ونتعافى، والآن جاهزون."#حوار_خاص مع الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ..قريباً على شاشة #الميادين pic.twitter.com/VaerHU5Ai7
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 5, 2025
"كل القيادة العسكرية كانت مملوءة، ولم يكن هناك موقع عسكري واحد شاغر.. نحن نُرمّم ونتعافى، والآن جاهزون."#حوار_خاص مع الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم ..قريباً على شاشة #الميادين pic.twitter.com/VaerHU5Ai7