عن الردّ اللبناني على ورقة براك.. هذه آخر المعلومات

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ الرّد الرسمي ورقة المبعوث الأميركي إلى توماس برّاك تمت صياغته بشكل مدروس كي لا يؤدي إلى تصعيد في المرحلة المقبلة وأتى بالتنسيق مع " ".

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وذكرت القناة أنَّ "حركة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في لبنان، جاءت بالتناغم مع زيارة برّاك الجديدة لتحضير لما هو مقبل على لبنان في حال عدم التزامه بالشروط الدولية".

بدورها، قالت قناة الـ"MTV" إنَّ "اللجنة الرئاسية أنهت صياغة الردّ اللبناني على ورقة براك واجتماع مرتقب للرؤساء الثلاثة في الساعات المقبلة".

وذكرت القناة أن "هناك اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة لإصدار قرار في موضوع السلاح وحصريته وبعد القرار تتحدّد كلّ التفاصيل".

وأكملت: "حزب الله لم يسلّم جواباً خطيّاً، بل كانت المناقشات شفهيّة ومصادر تقول إنّ الحزب لن يسير على وقع المواعيد الأميركيّة والإسرائيلية بل وفق أجندات داخلية".

في المقابل، ذكرت شبكة " عربية" أنَّ "حزب الله يرفض أي تسليم للسلاح أو وضع جدول زمني لذلك قبل الحصول على ضمانات بانسحاب من ".