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لبنان
عن الردّ اللبناني على ورقة براك.. هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
05-07-2025
|
13:49
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ الرّد الرسمي
اللبناني على
ورقة المبعوث الأميركي إلى
لبنان
توماس برّاك تمت صياغته بشكل مدروس كي لا يؤدي إلى تصعيد في المرحلة المقبلة وأتى بالتنسيق مع "
حزب الله
".
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وذكرت القناة أنَّ "حركة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في لبنان، جاءت بالتناغم مع زيارة برّاك الجديدة لتحضير
القوى السياسية
لما هو مقبل على لبنان في حال عدم التزامه بالشروط الدولية".
بدورها، قالت قناة الـ"MTV" إنَّ "اللجنة الرئاسية أنهت صياغة الردّ اللبناني على ورقة براك واجتماع مرتقب للرؤساء الثلاثة في الساعات المقبلة".
وذكرت القناة أن "هناك اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة لإصدار قرار في موضوع السلاح وحصريته وبعد القرار تتحدّد كلّ التفاصيل".
وأكملت: "حزب الله لم يسلّم
رئيس مجلس النواب نبيه بري
جواباً خطيّاً، بل كانت المناقشات شفهيّة ومصادر تقول إنّ الحزب لن يسير على وقع المواعيد الأميركيّة والإسرائيلية بل وفق أجندات داخلية".
في المقابل، ذكرت شبكة "
سكاي نيوز
عربية" أنَّ "حزب الله يرفض أي تسليم للسلاح أو وضع جدول زمني لذلك قبل الحصول على ضمانات بانسحاب
إسرائيل
من
جنوب لبنان
".
وتابعت: "حزب الله يطالب بانسحاب إسرائيل ومن ثم مناقشة كل
القضايا
ضمن استراتيجية وطنية أو دفاعية. كذلك، فإن الحزب يطالب بوقف الضربات
الإسرائيلية
والاغتيالات وإطلاق مسار إعادة الإعمار في الجنوب".
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