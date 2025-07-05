مقدّمات النشرات المسائيّة

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الخامس من تموز ... إنه يوم شهيد أمل وما بَدَّل تبديلا .... خمسون عاماً ونبض "عين البنية" حيٌّ لا يموت ولا هو ذكرى عابرة بل قَسَمٌ لا يُسقطه مرور الزمن. خمسون عاماً والإمام الصدر في وصية حاضرة بقوة رغم التغييب. خمسون عاماً وحامل الأمانة يحفظ الوصية من ألفها إلى يائها. الخامس من تموز ... يتزامن هذا العام مع نفحات عاشوراء في محطة مضيئة لتجديد العهد والوفاء مع الشهداء.في يوم شهيد أمل سلام لأرواح شهداء الكوكبة الأولى وكلِّ شهداء العدوان . هذا العدوان سجل اليوم فصلاً جديداً من فصوله السُّود في الجنوب حيث كثف العدو الإسرائيلي إعتداءاته بالطيران المسيّر مستهدفاً ثلاث سيارات في بنت جبيل وشقرا ومنزلاً في شبعا وبلغت حصيلة هذه الغارات شهيد وستة جرحى.هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي قبل يومين من الزيارة الثانية المرتقبة للموفد الأميركي توم برّاك إلى . وعشية وصوله كتب على منصة X أن أمل يستيقظ والفرصة هي الآن مشدداً على تحقيق الوعد الحقيقي للبنان: وطن واحد شعب واحد جيش واحد. برّاك الموجود في باريس لمتابعة الملفين اللبناني والسوري يُفترض أن يتبلغ بالرد الأفكار التي طرحها خلال زيارته الأولى. وفي الفترة الفاصلة عن وصوله إلى بيروت تتواصل المشاورات على مستوى رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لبلورة صيغة الرد.وفي هذا السياق أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن ما يتم تداوله من كلام أو رسائل منسوبة إليه أو نقلاً عن زواره عبر بعض هو عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً مشيراً إلى أن اللقاءات حتى الان مستمرة ولم يستجدَّ أيُّ موقف نهائي. وإذا كان المسار اللبناني - الأميركي يُسجِل زيارة مرتقبة لبرّاك فإن المسار الأميركي - الفلسطيني - الإسرائيلي يبدو أنه على بعد خطوات قليلة من إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. فبحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما يكون هناك إتفاق بحلول الأسبوع المقبل. وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإنه من المتوقع أن يُعلَنَ الإتفاق من البيت الأبيض على هامش الإجتماع المزمع للرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الإثنين المقبل. أما السيناريو التمهيدي لهذا الإعلان فيتضمن إجتماعاً للكابينت الإسرائيلي اليوم وزيارةً للموفد الأميركي ستيف ويتكوف إلى القاهرة أو الدوحة غداً لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.وسبق هذه الخطوات المرتقبة قيامُ حركة حماس بتسليم ردها على المقترح المطروح إلى الوسطاء مؤكدة أنه إتّسم بالإيجابية ومشيرة إلى أن الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حولة آلية تنفيذ الإطار. وذكرت تقارير صحفية أن حماس قدمت ملاحظات تتعلق بطلب ضمانات لوقف الحرب نهائياً وانسحاب قوات الإحتلال من قطاع غزة.اصرار المبعوث وتردد السلطة نقيضان لا يصنعان حلا، بل يؤديان الى مزيد من التأزيم عبر الهرب الى الامام والمراوغة، فيما الاحتلال قائم والسيادة مستباحة والقرار 1701 خارج خارج اطار التطبيق، لتبقى اعادة اعمار الجنوب اسيرة الشروط السياسية الاقليمية والدولية، تماما كالنهوض الاقتصادي والمالي.اما المعادلة الفضلى لمقاربة الملف، فتقوم على حصر السلاح بيد الدولة المولجة وحدها بالدفاع عن الأرض والشعب والسيادة، على أن يتحقّق حُكماً وفورًا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً وتتوقّف الاعتداءات وتتحرّر الموارد الطبيعية، فلا تذهب هباءً الدماء التي بُذلت، كما اكد اليوم،لافتا الى ان جميع اللبنانيين، بمن فيهم أهل المقاومة، مدعوون لالتقاط الفرصة المتاحة من أجل تثبيت الحدود جنوبًا وترسيمها شرقاً وشمالاً وعودة فورية للنازحين السوريين بعدما انتفت كليا أسباب نزوحهم، وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين منعًا لتوطينهم في لبنان.وفي سياق آخر مرتبط بالتحقيقات المتعلقة بكازينو لبنان، اعتبر أنّ الدولة التي يريدها اللبنانيون، هي دولة العدالة والحق، وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين كاملة، فلا افتراء على حق، ولا تجنٍّ على انسان، وهذه مسؤولية المستقل الضامن لكلّ حق.وفي ملف اقتراع المنتشرين، شدد التيار على موقفه الثابت بتنفيذ قانون الإنتخابات النيابية لجهة إنتخاب ستة نواب خصّ بهم القانون المنتشرين اللبنانيين، وهو حق لا يمكن العودة عنه، يضاف الى حقهم في إنتخاب النواب في دوائر قيد نفوسهم، مؤكدا أن محاولة اسقاط حق المنتشرين بإنتخاب نوابهم تعود لأجندات سياسية مفضوحة الأهداف.وفي غياب أي إجراءات إصلاحية في المال والمصارف والإقتصاد، رأى التيار ان حكومة الرئيس نواف سلام تقوم بعمليات إنفاق تتجاوز حجم الموازنة ومن دون أي سياسة واضحة لرفع الإنتاجية الإقتصادية، فإذا تُركت هذه الحكومة على هواها فإنها ستتسبب بكوارث مالية يتحمل الشعب اللبناني نتائجها. وشدد التيار على ان الحكومة التي اتخذت لنفسها شعار الإصلاح والإنقاذ تحوّلت الى حكومة الضرائب على البنزين والمازوت وحكومة زيادة الدين العام.إنها عاشوراء، يُحييها اهلُها بالدمِ والدموعٍ والوفاء، في كلِ اصقاعِ العالمِ وفي لبنانَ حيثُ يسيرُ المحبون على النهجِ الحسينيِ حاملين العهدَ وملبينَ النداء: بينَ السلةِ والذلةِ هيهاتَ منا الذلة..والى صبيحةِ العاشرِ تلهفُ القلوبُ والعقول، وتُرفعُ القبضاتُ وصورُ القرابينِ المرفوعةُ الى عِنانِ السماء، من سيدِ شهداءِ الامة القائدِ الاسمى وصفيِّه الهاشمي وكلِّ القادةِ والشهداء، وتصدحُ الحناجرُ مع الامينِ على النهجِ والتضحياتِ سماحةِ الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.لن يمنعَ اهلَ الوفاءِ عن واجبِهم تهويلٌ ولا تهديدٌ كما لم تمنَعْهم كلُ التحدياتِ عن نصرةِ امامِهم على مدى الازمان، ومع بلوغِ العدوِ مدَياتٍ بعدوانيتِه المرعيةِ اميركياً والمحظيةِ بعطفِ وتشجيعِ بعضِ الداخل، دخلت البلادُ مرحلةً توجبُ كلاماً حاسماً عن الاستحقاقات، وما سيقالُ ظهيرةَ العاشرِ من محرمٍ في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروتَ بعدَ مسيرةِ التلبيةِ الحسينية ، مهدَ له سماحةُ الشيخ نعيم قاسم بالأمس من على منبرِ عاشوراء، بانَ الدفاع عن الوطن لا يحتاجُ الى اذنٍ من احد، وعندما يتوافر البديلُ الدفاعيُ نناقشُ كلَ التفاصيل، وحتى ذلك الحينِ طالبوا العدوَ بالرحيلِ ولا تُطالبوا مواطنيكم بالاستسلام.واضافَ الامينُ العام لحزب الله انه اذا قَبِلَ بعضُهم بالاستزلامِ والاستسلامِ فهذا شأنُه اما نحنُ فلا نقبل، ونريدُ ان نكونَ جميعاً لنحفظَ بلدَنا ونحررَ ارضَنا..هو الكلامُ الواضحُ الذي يُغني الجميعَ عن تسريبِ ردودٍ مفترضةٍ على الاوراقِ الاميركيةِ الاسرائيليةِ او اختلاقِ تاويلاتٍ وتحليلات، والحالُ انَ الثنائيَ الوطنيَ على قلبٍ وموقفٍ واحد، وانَ التواصلَ مع الرؤساءِ لصياغةِ موقفٍ وطنيٍ جامعٍ للردِ على ورقةِ توم باراك جارٍ على قدمٍ وساق.وفي السياقِ يأتي اعلانُ اذاعةِ الجيشِ العبري انَ زيادةَ وتيرةِ النارِ الاسرائيليةِ اليومَ في الجنوبِ هي مواكَبةٌ للضغوطِ التي تمارَسُ على حزبِ الل لتسليمِ السلاح، فكانت غاراتٌ عدةٌ تَستهدفُ سياراتِ ومنازلَ مواطنينَ لبنانيينَ من شبعا الى شقرا وبنت جبيل حيث ارتقى شهيدٌ فيما اصيبَ عددٌ آخرُ بجروحٍ بعضُهم اصابتُه بليغة.وابلغُ ردٍّ كان من اهالي قرى ومدنِ وبلداتِ الجنوبِ لا سيما كفركلا، عبرَ مَسيرةِ التاسعِ من محرمٍ التي أكدت قبضاتُ اهلِها انَ ارادةَ الحياةِ شامخةٌ فوقَ كلِّ الدمارِ والعدوان، وانَ النهجَ الحسينيَ حيٌ بينَ اهلِ المقاومة، ونبضَه عصيٌ على كلِّ محاولاتِ الاخماد.وجّه المبعوث الرئاسي الأميركي طوم باراك رسالة الى المسؤولين اللبنانيين الذين يدرسون خريطة الطريق التي سلّمها لسحب سلاح قائلاً: "الفرصة الآن".اللجنة المكلفة هذه الدراسة، اجتمعت في بعبدا، وأمامها 48 ساعة لتوحيد موقفها وتقديمه الى باراك الاثنين.واشنطن تطالب برد تفصيلي وجدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، لا يكتفي ببيان ثلاثي يصدر عن رئيس الجمهورية، ورئيسي المجلس و الحكومة، بل بقرار حكومي رسمي يتضمن جدولاً واضحًا لهذا الملف.بيروت تراجع موقفها، والرئيس بري وصف الورقة بأنها "تحتاج شوية كوي". ومن المتوقع عقد اجتماع بين عون وبري وسلام للإعلان عن التزام لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، استنادًا للقرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقَّع في تشرين الثاني الفائت.ولكن هذا الإعلان وحده لا يكفي.ومحاولة لبنان الرسمي ربطَ حصرية السلاح بتطبيق اتفاق وقف النار اولا، بدءا بوقف الاغتيالات والطائرات المسيّرة، والحصول على ضمانات أميركية بشأن التزام ، قد تُقابل بالرفض من واشنطن وتل أبيب.تبقى العقدة: هل تُعقد جلسة الحكومة في حال رفض حزب الله والرئيس بري؟؟.. معلومات الـLBCI تقول انهما يرفضان عقد هكذا جلسة، وقد يُقاطع وزراؤهما الحكومة، ويصدر القرار بغيابهم، ما يترك تداعيات غير محسوبة.وإذا عُقدت الجلسة وتم تدوير زوايا القرار، قد ينسحب وزراء القوات، ما يفتح أزمة جديدة.الهوامش تضيق، وسياسة العصا حاضرة عبر استمرار الضربات . والمطروح الآن:هل يتفق المسؤولون على مخرج يحمي لبنان؟وهل يعود باراك بضمانات، أم بجولة مكوكية جديدة؟ساعات قليلة تفصلنا عن قرار مصيري، تخللها اليوم زيارة لافتة لوفد برئاسة مفتي الجمهورية الى ، حيث أعلن من هناك ان مزارع شبعا لبنانية، فأجابه الرئيس السوري بضرورة تحرير تلك المزارع وبأنه لن يكون خلاف بين البلدين بشأنها."يستيقظ أملُ لبنان، الفرصةُ سانحة الآن، إنها لحظةٌ تاريخية لتجاوزِ الطائفية المتوترة في الماضي ولتحقيق وعدِ لبنانَ الحقيقي، ببلدٍ واحد وشعبٍ واحد وجيشٍ واحد."هذا ما كتبه توم برّاك عبر حسابه على منصة "إكس".الموقف الأميركي، كما هو، واضح، تشجيعي وتحفيزي، إن للمسؤولين في لبنان أو للقوى السياسية، وذلك لاتخاذِ قرارٍ تاريخيٍ جريء بطيِّ صفحةِ الماضي وفتحِ صفحةٍ جديدة.ووفق المعطياتِ المتوافَرة، فإن اللجنة الممثِلة لرئيس الجمهورية ورئيسِ مجلس النوب ورئيسِ الحكومة، أنجزت تقريباً الصياغةَ النهائية للورقة، التي ستُرفع إلى المبعوث الأميركي الإثنين المقبل.وعليه، يتُوقع أن يعقد عون وبري وسلام، اجتماعاً مشتركاً في الساعات المقبلة، وذلك للموافقة على الورقة بصيغتها النهائية ولتوحيدِ الموقفِ اللبناني، قبل وصول برّاك إلى لبنان.ومع أن غموضاً كثيفاً يحوط الردَ اللبناني، فإن المعلومات المسربة تشير إلى انه يتضمن تأكيداً لأمرين: حصريةِ السلاح، وتفردِ الدولة باتخاذ قرارِ الحرب والسلم.مقابلَ الموقفِ الواضح للدولة اللبنانية مجتمعةً، فإن الغموضَ غيرَ الخلّاق يحوط ردَ حزبِ الله وتكفي الإشارةُ إلى أن الحزب لم يسلم الرئيس بري رداً خطياً لايضاحِ موقفِه من الورقة اللبنانية، بل اكتفى بردٍ شفهي، ما يعزز عنده القدرةُ على المناورة، لأنه غيرُ ملزَم بنصٍ مكتوب.ووفق المعلومات، فإن الحزب جدد تمسكَه بتطبيق وقفِ إطلاق النار وأنه لا حاجةَ إلى اتفاقٍ جديد، بل إلى تطبيقِ القرار الموجود .من جهةٍ ثانية أشار الحزب إلى أنه مستعدٌ لفتح ملفِ سلاحِه في إطار حوارٍ وطني، يَبحث في الاستراتيجيةِ الدفاعية... الجواب الشفهي والملتبس للحزب، يعني أمراً واحداً: لا وجودَ لقرارٍ جدي لديه حتى الآن، بتسليم سلاحه، وهو لا يزال يناور كسباً للوقت، ورهاناً على متغيرات.فماذا سيكون جوابُ الموفدِ الأميركي؟ وهل التصعيدُ العسكري اليومي في الجنوب مقدمة لما يمكن أن يحصل في حال ظل جوابُ الحزب سلبياً؟لكن قبل تفصيل الردِ اللبناني على ورقة براك، البداية من الزيارةِ التاريخية للمفتي دريان إلى سوريا، ولقائه الرئيس أحمد الشرع لساعةٍ كاملة.