مطالب واشنطن بشأن سلاح "حزب الله".. هل من تسوية ممكنة؟

كتب زياد سامي في "اللواء":

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يعيش الرسمي، ومعه ، على وقع ما بات يُعرف بـ"الورقة الأميركية" التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى ، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ"المتشددة"، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى ، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية "الخطوة مقابل خطوة".

تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية.

وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ "حصرية السلاح بيد " وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب من الأراضي المحتلة.

ويجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024.

الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة.

كذلك، ترى أن أي سلاح خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ "حصرية السلاح بيد الشرعية"، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان.

في المحصّلة، لا تبدو "الورقة الأميركية" خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية.

لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.