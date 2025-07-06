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لبنان

في الشمال.. سوري حاول شنق نفسه!

Lebanon 24
06-07-2025 | 02:01
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نقل المدعو "م.ش" (سوري الجنسية)، منتصف ليل أمس، إلى مستشفى دار الشفاء - طرابلس، وذلك بعدما أقدم على شنق نفسه مُحاولاً إنهاء حياته.
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وذكرت المصادر أن الحالة الصحية للشخص المذكور مستقرة حالياً بعدما جرى إنعاشه حفاظاً على حياته.
 
 
  
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