في الشمال.. سوري حاول شنق نفسه!

نقل المدعو "م.ش" (سوري الجنسية)، منتصف ليل أمس، إلى - ، وذلك بعدما أقدم على شنق نفسه مُحاولاً إنهاء حياته.

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وذكرت المصادر أن الحالة الصحية للشخص المذكور مستقرة حالياً بعدما جرى إنعاشه حفاظاً على حياته.