رئيس الهيئة التنفيذية في "أمل": نرفض ربط الإعمار بالتزامات تتعارض مع الثوابت الوطنية

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني أنّ "الحركة ستبقى وفية لتضحيات ، ثابتة على مبادئها الوطنية والروحية، ولن تقبل تحت أي ظرف أن يُربط ملف إعادة الإعمار، لا سيما في القرى الحدودية، بأي التزامات سياسية أو شروط تتناقض مع السيادة والثوابت الوطنية".

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ودعا الحكومة إلى "التحلي بالجرأة والمسؤولية الوطنية والمبادرة الفورية لتطبيق ما لم يُطبّق من ، وفي طليعة ذلك إنجاز قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، إنشاء ، إقرار اللامركزية الإدارية، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفقًا لما نص عليه والبيان الوزاري".



وحذر من "الاستمرار في محاولات بعض الجهات المعروفة الارتباط والتمويل والتوجيه، التي تديرها غرف سوداء، في استهداف مكون وطني أساسي من مكونات ، من خلال حملات التشويه والتشكيك، التي لن تجلب للبنان إلا الفتنة والدمار، ولا تخدم سوى العدو "، وقال: "إن استمرار الخروقات للقرار 1701، والتي تجاوزت 4000 خرق منذ بداية العدوان، هو انتهاك صارخ لسيادة لبنان، وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي، واستباحة موصوفة لدور والدول الراعية. لذلك، فإن مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوقوف أمام مسؤولياته وكبح جماح وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى".



