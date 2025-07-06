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لبنان

مسؤول في "حزب الله": لن نقبل أنّ يُجرّدنا أحد من قوتنا ومن قدرتنا ومن سلاحنا

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:28
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اعتبر مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، أن "مشاركة الأهالي الأوفياء في مراسم احياء ذكرى عاشوراء ويوم العاشر من محرم هذا العام، إنما تشكل رسالة واضحة لكل من في الداخل اللبناني أو الخارج، بأن المقاومة باقية وأن سلاحها باقٍ دون أن يتم تسليم أي قطعة منه مهما كانت الظروف أو بلغت الأثمان".
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كلام ناصر جاء خلال مشاركته في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب، في باحة عاشوراء في مدينة صور، إلى جانب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين وعلماء دين وفاعليات وشخصيات وعوائل شهداء وجرحى من المقاومة الإسلامية وحشود من الحسينيين الذين لبوا نداء الوفاء في يوم شهادة  الإمام الحسين وأهل بيته في كربلاء.

وإذ أكد ناصر أن "عهدنا مع الإمام الحسين ومع سيدنا الشهيد الأسمى وكل الشهداء، بأن نبقى أوفياء لهم ولتضحياتهم جميعاً"، لفت إلى أننا "لم نقم بأي شيء نتعيّب به بل قدّمنا التضحيات والأثمان من أجل هذا الوطن، ورفعنا رأس كل شخص فيه، ولن نقبل اليوم أن يجردنا أحد من قوتنا ومن قدرتنا ومن سلاحنا".

كما توجه ناصر لمختلف الفرق العاملة والمساهمة في إحياء ذكرى عاشوراء بفعالياتها المختلفة والمتنوعة، والتي كانت بارزة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مستذكراً الأمين العام الشهيد السيد هاشم صفي الدين الذي نفتقده اليوم، و"هو الذي كان في كل عام يتقدم مسيرة العاشر من محرم في مدينة صور، كما نفتقد الشهيد الشيخ نبيل قاووق الذي أسس لهذا المجلس الحاشد منذ سنوات طويلة". 
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