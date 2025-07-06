الموسوي: سلاح المقاومة ضمانة للوطن

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أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، خلال مشاركته في مسيرة العاشر من محرم في مقام ببلدة ، أن "أي حديث عن نزع سلاح يجب أن يُسبَق بخطة وطنية جدية لحماية من التهديدات والاعتداءات المستمرة".ورأى أن "الطرح المتكرر حول سلاح المقاومة في ظل غياب الضمانات الواقعية، يُشكّل مقامرة بمصير الوطن"، مشددًا على أن "العدو لا يفهم إلا بلغة القوة والردع".وشدّد على أن "شباب المقاومة ليسوا فقط رجال ميدان، بل هم أيضًا طلاب علم وثقافة، يسعون لبناء وطن مزدهر يليق بشعبهم"، مضيفًا: "من يصنع الحياة هم والجرحى والمجاهدون الذين رسموا بدمهم درب الكرامة والسيادة".وأشار إلى أن "المسيرات العاشورائية ليست طقسًا عابرًا، بل محطة ولاء وتجديد عهد مع خط الحسين، وهي مناسبة لتأكيد الخيار الواضح في مواجهة الطغيان والهيمنة".وختم الموسوي: "المقاومة باقية ما بقيت دماء أبنائها، وعزم بيئتها الصلبة، وهي لن تنكسر أمام أي تهديد أو مؤامرة، لأنها تسير بروح الحسين ونهج كربلاء".