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لبنان
الحريري يشكر شعبة المعلومات: صمّام أمان الوطن
Lebanon 24
06-07-2025
|
11:50
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توجه
الأمين العام
لـ"
تيار
المستقبل
"
أحمد الحريري
بالتحية إلى
شعبة المعلومات
في
قوى الأمن الداخلي
على توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا في العراضات المسلحة قبل أيام.
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وقال عبر منصة "أكس": "هكذا تُصان كرامة
بيروت
وكل اللبنانيين، وتُستعاد هيبة الدولة، بالحزم في تطبيق القانون، وعدم التساهل مع أي مظاهر مسلحة تخل بالأمن وتهدد الاستقرار والسلم الأهلي".
وختم: "شكراً لرجال شعبة المعلومات صمّام أمان الوطن". (الوكالة الوطنية)
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