الحريري يشكر شعبة المعلومات: صمّام أمان الوطن

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توجه لـ" " بالتحية إلى في على توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا في العراضات المسلحة قبل أيام.وقال عبر منصة "أكس": "هكذا تُصان كرامة وكل اللبنانيين، وتُستعاد هيبة الدولة، بالحزم في تطبيق القانون، وعدم التساهل مع أي مظاهر مسلحة تخل بالأمن وتهدد الاستقرار والسلم الأهلي".وختم: "شكراً لرجال شعبة المعلومات صمّام أمان الوطن". (الوكالة الوطنية)