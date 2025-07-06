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لبنان

الحريري يشكر شعبة المعلومات: صمّام أمان الوطن

Lebanon 24
06-07-2025 | 11:50
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توجه الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري بالتحية إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على توقيف أحد المسلحين الذين ظهروا في العراضات المسلحة قبل أيام.
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وقال عبر منصة "أكس": "هكذا تُصان كرامة بيروت وكل اللبنانيين، وتُستعاد هيبة الدولة، بالحزم في تطبيق القانون، وعدم التساهل مع أي مظاهر مسلحة تخل بالأمن وتهدد الاستقرار والسلم الأهلي".

وختم: "شكراً لرجال شعبة المعلومات صمّام أمان الوطن". (الوكالة الوطنية)
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