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لبنان

جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2025 | 14:44
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افاد مصدر امني "انه استكمالاً لملف "خلية برج البراجنة"، أنهت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها مع السوريين السبعة الموقوفين، وقد أُحيلوا على القضاء المختص."
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وافاد ان التحقيقات لم تشر الى ارتباطهم بتنظيم “داعش” أو بجهاز “الموساد” والجرم الوحيد المنسوب إليهم هو دخول الأراضي اللبنانية خلسة.
اضاف" توازياً  يُحتجز لدى الأمن العام موقوفان آخران كانا قد أُوقفا قبل مدة في مدينة صيدا، وتبيّن من خلال التحقيقات أنّهما على ارتباط فعلي بتنظيم داعش.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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