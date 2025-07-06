جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات

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افاد مصدر امني "انه استكمالاً لملف "خلية "، أنهت تحقيقاتها مع السوريين السبعة الموقوفين، وقد أُحيلوا على المختص."وافاد ان التحقيقات لم تشر الى ارتباطهم بتنظيم “داعش” أو بجهاز “الموساد” والجرم الوحيد المنسوب إليهم هو دخول الأراضي خلسة.اضاف" توازياً يُحتجز لدى موقوفان آخران كانا قد أُوقفا قبل مدة في مدينة ، وتبيّن من خلال التحقيقات أنّهما على ارتباط فعلي بتنظيم داعش.