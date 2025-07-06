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لبنان

بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف

Lebanon 24
06-07-2025 | 14:44
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نظّمت بلدية الباروك – الفريديس يومًا إعلاميًا حافلًا تحت عنوان "الباروك - الفريديس بقلم الإعلام وعدسته"، بالتعاون مع "محمية أرز الشوف" وشركاء محليين، بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.
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انطلق اليوم من مركز الباروك الصحي الحكومي، حيث استُقبل الإعلاميون من قبل رئيس البلدية الدكتور فادي محمود والمجلس البلدي، واطّلعوا على الخدمات الطبية المقدّمة. ثم جرى الانتقال إلى نبع الباروك الذي يُعاني من شح المياه، وأُعلن عن مشاريع إنمائية وسياحية مرتقبة في محيطه.

كما شمل البرنامج زيارة إلى مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية، والقصر البلدي، وكنيسة مار جرجس المارونية (منذ عام 1700)، حيث أُقيم استقبال موسيقي من "كورال صدى الجبل".

تضمنت الجولة أيضًا وقفة في محمية أرز الشوف، حيث تعرّف الوفد على أهمية المحمية ودورها البيئي، تلتها زيارة إلى مركز الشاعر رشيد نخله الثقافي، مُؤلف النشيد الوطني اللبناني.

واختتم اليوم بمأدبة غداء في "شلالات الباروك"، تخللها عروض فولكلورية من "زفة SMA – البتلون"، وسط أجواء تراثية راقية وحفاوة بالضيوف.
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