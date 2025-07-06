بلدية الباروك – الفريديس تحتفي بالإعلام اللبناني: من نبع الباروك إلى أرز الشوف

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نظّمت بلدية الباروك – الفريديس يومًا إعلاميًا حافلًا تحت عنوان "الباروك - الفريديس بقلم الإعلام وعدسته"، بالتعاون مع " " وشركاء محليين، بمشاركة ممثلين عن المختلفة.انطلق اليوم من مركز الباروك الصحي الحكومي، حيث استُقبل الإعلاميون من قبل رئيس البلدية محمود والمجلس البلدي، واطّلعوا على الخدمات الطبية المقدّمة. ثم جرى الانتقال إلى نبع الباروك الذي يُعاني من شح المياه، وأُعلن عن مشاريع إنمائية وسياحية مرتقبة في محيطه.كما شمل البرنامج زيارة إلى مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف الخيرية، والقصر البلدي، وكنيسة مار (منذ عام 1700)، حيث أُقيم استقبال موسيقي من "كورال صدى الجبل".تضمنت الجولة أيضًا وقفة في محمية أرز ، حيث تعرّف الوفد على أهمية المحمية ودورها البيئي، تلتها زيارة إلى مركز الشاعر رشيد نخله الثقافي، مُؤلف النشيد الوطني اللبناني.واختتم اليوم بمأدبة غداء في "شلالات الباروك"، تخللها عروض فولكلورية من "زفة SMA – البتلون"، وسط أجواء تراثية راقية وحفاوة بالضيوف.