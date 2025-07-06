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لبنان

البطريرك يوحنا العاشر استقبل نائب رئيس الحكومة

Lebanon 24
06-07-2025 | 15:06
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استقبل البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، في المقر البطريركي في البلمند.
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 وأجرى غبطته جولة أفق مع الوزير متري تضمنت قضايا الساعة والوضع العام.

وبدوره أعرب نائب رئيس الحكومة عن تعازيه بشهداء مجزرة كنيسة مار الياس-دويلعة. كما أعرب عن استنكاره لهذه الجريمة "التي تستهدف العيش المشترك بين سائر مكونات بلدان الشرق الأوسط". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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