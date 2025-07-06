البطريرك يوحنا العاشر استقبل نائب رئيس الحكومة

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استقبل البطريرك العاشر بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الدكتور ، في المقر البطريركي في البلمند.وأجرى غبطته جولة أفق مع الوزير متري تضمنت قضايا الساعة والوضع العام.وبدوره أعرب الحكومة عن تعازيه بشهداء مجزرة مار الياس-دويلعة. كما أعرب عن استنكاره لهذه الجريمة "التي تستهدف العيش المشترك بين سائر مكونات بلدان ". (الوكالة الوطنية للإعلام)