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لبنان

بعد الغارات على الجنوب والبقاع.. بيان للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
06-07-2025 | 15:52
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اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان "الجيش الاسرائيلي شن قبل قليل غارات جوية في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان مستهدفًا عدد من المواقع العسكرية والبنى التحتية لتخزين وإنتاج وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله بالإضافة إلى موقع لإطلاق قذائف صاروخية."
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وقال: "وجود تلك الوسائل القتالية وأنشطة حزب الله في المنطقة يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وسيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
 
وكان قد شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت عددًا من المناطق، مساء اليوم، الأحد. 
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