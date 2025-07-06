بعد الغارات على الجنوب والبقاع.. بيان للجيش الإسرائيلي

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اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "الجيش الاسرائيلي شن قبل قليل غارات جوية في وفي مستهدفًا عدد من المواقع العسكرية والبنى التحتية لتخزين وإنتاج وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله بالإضافة إلى موقع لإطلاق قذائف صاروخية."وقال: "وجود تلك الوسائل القتالية وأنشطة في المنطقة يشكلان خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان. وسيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".