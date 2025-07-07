10 جرحى في الغارات الإسرائيلية أمس على الجنوب من بينهم طفلة

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أعلن التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو أمس الأحد على ، أدت إلى إصابة 9 مواطنين بجروح.وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ، إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة.