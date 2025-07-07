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لبنان

10 جرحى في الغارات الإسرائيلية أمس على الجنوب من بينهم طفلة

Lebanon 24
07-07-2025 | 00:34
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي أمس الأحد على برج رحال قضاء صور، أدت إلى إصابة 9 مواطنين بجروح. 
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وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الزرارية قضاء صيدا، إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة.
 
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