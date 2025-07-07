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لبنان

خلافات داخل "التيار"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-07-2025 | 01:30
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تتفاقم الخلافات داخل "التيار الوطني الحر" على خلفية التصعيد السياسي الأخير ضد "حزب الله"، إذ أبدى عدد من القياديين امتعاضهم من مواقف رئيس "التيار" النائب جبران باسيل.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك صفاً قيادياً داخل "التيار" لا يزال يؤيد خيار التفاهم مع "حزب الله" ويرى أن الذهاب بعيداً في المواجهة العلنية ليس في مصلحة "التيار"، لا سياسياً ولا شعبياً.
هذا الفريق يعتبر أن الخطاب التصعيدي الأخير لا يعبّر عن الإجماع داخل القيادة، ويخشى من أن يؤدي إلى كسر العلاقة نهائياً مع الحزب.
المصدر: لبنان 24
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