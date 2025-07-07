خلافات داخل "التيار"

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تتفاقم الخلافات داخل " " على خلفية التصعيد ضد " "، إذ أبدى عدد من القياديين امتعاضهم من مواقف رئيس " " .وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك صفاً قيادياً داخل "التيار" لا يزال يؤيد خيار التفاهم مع "حزب الله" ويرى أن الذهاب بعيداً في المواجهة العلنية ليس في مصلحة "التيار"، لا سياسياً ولا شعبياً.هذا الفريق يعتبر أن الخطاب التصعيدي الأخير لا يعبّر عن الإجماع داخل القيادة، ويخشى من أن يؤدي إلى كسر العلاقة نهائياً مع الحزب.