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لبنان

بعد الإنذار الذي وجه إليهم.. أصحاب البسطات في الميناء يستجيبون لقرار البلدية

Lebanon 24
07-07-2025 | 01:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان أصحاب البسطات على كورنيش الميناء البحري استجابوا لقرار بلدية الميناء ـ طرابلس والتزموا بإزالة بسطاتهم بعد الإنذار الذي وُجّه إليهم سابقًا من قبل البلدية، وذلك في إطار تنظيم الأرصفة والحفاظ على السلامة العامة والمنظر العام للكورنيش.
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