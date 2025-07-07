28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد الإنذار الذي وجه إليهم.. أصحاب البسطات في الميناء يستجيبون لقرار البلدية
Lebanon 24
07-07-2025
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" ان أصحاب البسطات على كورنيش الميناء البحري استجابوا لقرار
بلدية الميناء
ـ
طرابلس
والتزموا بإزالة بسطاتهم بعد الإنذار الذي وُجّه إليهم سابقًا من قبل البلدية، وذلك في إطار تنظيم الأرصفة والحفاظ على السلامة العامة والمنظر العام للكورنيش.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مهلة أخيرة لأصحاب البسطات في طرابلس
Lebanon 24
مهلة أخيرة لأصحاب البسطات في طرابلس
07/07/2025 09:32:29
07/07/2025 09:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة في الميناء للكشف على الملاحم ومحلات بيع الدجاج وبسطات السمك
Lebanon 24
حملة في الميناء للكشف على الملاحم ومحلات بيع الدجاج وبسطات السمك
07/07/2025 09:32:29
07/07/2025 09:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من جمعية الرافعي ولقاء الثلاثاء هنّأ رئيس بلدية الميناء بفوزه
Lebanon 24
وفد من جمعية الرافعي ولقاء الثلاثاء هنّأ رئيس بلدية الميناء بفوزه
07/07/2025 09:32:29
07/07/2025 09:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الرافعي استقبلت رئيس بلدية الميناء
Lebanon 24
الرافعي استقبلت رئيس بلدية الميناء
07/07/2025 09:32:29
07/07/2025 09:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
02:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" مُطَالب بأن "يلبنن" خياراته السياسية
Lebanon 24
"حزب الله" مُطَالب بأن "يلبنن" خياراته السياسية
02:00 | 2025-07-07
07/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: معرض رشيد كرامي الدولي لا يجب ان يبقى مجرد هيكل معماري جميل
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: معرض رشيد كرامي الدولي لا يجب ان يبقى مجرد هيكل معماري جميل
02:19 | 2025-07-07
07/07/2025 02:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حوادث سير قاتلة تخطف أرواح اللبنانيين على الطرقات.. ما أسبابها؟
Lebanon 24
حوادث سير قاتلة تخطف أرواح اللبنانيين على الطرقات.. ما أسبابها؟
02:15 | 2025-07-07
07/07/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غيابٌ مريب… وتساؤلات في الكواليس
Lebanon 24
غيابٌ مريب… وتساؤلات في الكواليس
01:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟
Lebanon 24
مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟
02:45 | 2025-07-06
06/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
Lebanon 24
الظهور المسّلح في بيروت... رسالة إلى الداخل
09:00 | 2025-07-06
06/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-07-07
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
02:00 | 2025-07-07
"حزب الله" مُطَالب بأن "يلبنن" خياراته السياسية
02:19 | 2025-07-07
وزير الاقتصاد: معرض رشيد كرامي الدولي لا يجب ان يبقى مجرد هيكل معماري جميل
02:15 | 2025-07-07
حوادث سير قاتلة تخطف أرواح اللبنانيين على الطرقات.. ما أسبابها؟
01:45 | 2025-07-07
غيابٌ مريب… وتساؤلات في الكواليس
01:30 | 2025-07-07
خلافات داخل "التيار"
فيديو
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 09:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
07/07/2025 09:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
07/07/2025 09:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24