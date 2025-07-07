بعد الإنذار الذي وجه إليهم.. أصحاب البسطات في الميناء يستجيبون لقرار البلدية

أفادت مندوبة " " ان أصحاب البسطات على كورنيش الميناء البحري استجابوا لقرار ـ والتزموا بإزالة بسطاتهم بعد الإنذار الذي وُجّه إليهم سابقًا من قبل البلدية، وذلك في إطار تنظيم الأرصفة والحفاظ على السلامة العامة والمنظر العام للكورنيش.

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