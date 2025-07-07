الرئيس عون يلتقي باراك

يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الأميركي في والمبعوث الخاص إلى ، توماس باراك، بحضور سفيرة الأميركية في ، ليزا جونسون.

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وكان باراك وصل الى حيث من المقرر ان يتسلم رد لبنان الرسمي على ورقته المقترحة.

تقرير له، أمس الأحد، أنَّ براك سيتلقي عون في قصر بعبدا عند الساعة الـ11 صباحاً. يُشار إلى أن "لبنان24" ذكر فيله، أمس الأحد، أنَّ براك سيتلقي عون في قصر بعبدا عند الساعة الـ11 صباحاً.

وقال المصدر إن هناك 3 نقاط أساسية تم الإتفاق عليها وستكون الولايات المتحدة الضامن لها، وهي:

أولًا: تسليم سلاح كاملاً، وكل سلاح غير شرعي، ولن يكون هناك سلاح خارج الدولة.

ثانياً: إنسحاب من التلال الخمس بالموازاة مع الجدية في التسليم وبتنسيق من "اللجنة الامنية الخماسية" وإشراف الجيش واليونيفيل والولايات المتحدة.

ثالثاً: وقف كل الإعتداءات بضمانة أميركية دولية، كونه لا مبرر للإعتداء طالما ان السلاح قد سلم، اضافة الى الضمانات الجدية في ملف إعادة الإعمار، وهذه الضمانات ستكون أميركية سعودية وستناقش بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية .









