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لبنان

الرئيس عون يلتقي باراك

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:00
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يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون. 
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وكان باراك وصل الى بيروت حيث من المقرر ان يتسلم رد لبنان الرسمي على ورقته المقترحة.
 
 
يُشار إلى أن "لبنان24" ذكر في تقرير له، أمس الأحد، أنَّ براك سيتلقي عون في قصر بعبدا عند الساعة الـ11 صباحاً. 
 
 
وقال المصدر إن هناك 3 نقاط أساسية تم الإتفاق عليها وستكون الولايات المتحدة الضامن لها، وهي: 
أولًا: تسليم سلاح حزب الله كاملاً، وكل سلاح غير شرعي، ولن يكون هناك سلاح خارج الدولة.
ثانياً: إنسحاب إسرائيل من التلال الخمس بالموازاة مع الجدية في التسليم وبتنسيق من "اللجنة الامنية الخماسية" وإشراف الجيش واليونيفيل والولايات المتحدة.
ثالثاً: وقف كل الإعتداءات الإسرائيلية بضمانة أميركية دولية، كونه لا مبرر للإعتداء طالما ان السلاح قد سلم، اضافة الى الضمانات الجدية في ملف إعادة الإعمار، وهذه الضمانات ستكون أميركية سعودية وستناقش بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية.
 
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