القصيفي زار رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل

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زار نقيب محرري مختاري المهندس كريستيان في دارته ببلدة .وتمنى النقيب القصيفي لرئيس الرابطة الجديد التوفيق في مهماته بمعاونة هيئة الرابطة وسائر مختاري المنطقة "الذين يشهد لهم باندفاعهم والتزامهم شرف خدمة مواطنيهم". ونوه إلى الدور الكبير الذي أداه رئيس الرابطة السابق "الذي تفانى في خدمة بلدته ومنطقته"، مبديا وروح التعاون.واذ كرر نقيب المحررين إشادته بالمهندس القصيفي، دعا مختاري منطقة إلى "التكاتف والتعاضد من أجل خدمة الفرد الجبيلي وتطوره وتسهيل شؤونه وما يحتاجه من معاملات رسمية".